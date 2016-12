Victor Ponta: Voi demisiona din funcţia de premier dacă se pierde majoritatea parlamentară

Premierul Victor Ponta vorbește despre viitorul său politic și despre alianţa USL, într-un interviu acordat juranlistului Dan Andronic de la Evenimentul Zilei. Este pentru prima dată când Victor Ponta vorbește în termeni duri despre trădarea din PSD. Victor Ponta crede că, odată cu instalarea lui Klaus Iohannis la Cotroceni, opoziţia va încerca preluarea guvernării. "Sigur că ACL va încerca să preia și guvernarea prin schimbarea majorității, dar dacă vorbim de legitimitatea votului atunci trebuie respectat votul din 2012, ca și cel din 2014! Cu acest principiu ar trebui să fie de acord și președintele ales, dar și ceilalți oameni politici, declară Victor Ponta. "Cred în alianța cu UNPR, PC și PLR, denumită de noi că fiind USL 2.0 și cred că putem asigura până în 2016 realizarea programului de guvernare al USL, cum am făcut și până azi. Bineînțeles că dacă se pierde majoritatea parlamentară, voi demisiona din funcția de premier și ACL va trebui să formeze un nou guvern", a completat Ponta. Premierul a vorbit şi despre viitorul său politic în fruntea PSD: "Mandatul meu politic în fruntea PSD s-a încheiat prin parcurgerea completă a unui ciclu electoral. Am câștigat alegerile locale, parlamentare si europarlamentare, am luat cele mai multe mandate din istoria PSD și am pierdut alegerile prezidențiale. Ca și Iliescu, Năstase si Geoană. Ca să vă răspund direct și deloc politicos, așa cum mi-ați cerut, practic în acest moment asigur doar o conducere tranzitorie a PSD până la momentul congresului din primavara când cu siguranță este nevoie de un alt proiect politic pentru ciclul electoral 2015-2019". Liderul PSD a adăugat că în partid nu există "teama de rebeliune": "Nu am avut așa ceva în 5 ani de mandat, ci doar de trădare, interese meschine si lipsă de solidaritate în momente dificile Dacă vreți acesta este răspunsul exact la ceea ce s-a întâmplat și acesta este motivul despărțirii de domnii Vanghelie si Geoană." Ponta a mai spus că va coopera cu preşedintele Klaus Iohannis. "Categoric că voi incerca să colaborez cu noul președinte pentru că am convingerea că șansa de progres a României stă în capacitatea de conlucrare între președinte, guvern si parlament. Și cu siguranță nu am contra domnului Klaus Iohannis resentimentele sau neîncrederea pe care am avut-o față de Traian Băsescu", a explicat Ponta.