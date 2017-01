Victor Rebengiuc, premiat la Festivalul Cinematografiilor din Estul Europei

Juriul format din criticul de film Andrei Plachov, producătorul József Berger din Ungaria, Maciej Karpiński din Polonia, regizorul Boris Mitic din Serbia şi actriţa Franziska Petri din Germania, a decis să acorde Marele Premiu producţiei georgiene „Quchis Dgeebi / Street Days\" de Levan Koguashvil. Premiul pentru cea mai bună regie a fost decernat lungmetrajului maghiar „A vagzakoyas napjai/ The Days of Desire\" de Jozsef Pacskovszky. Premiul pentru Amintire şi Viitor, tot pentru Cel mai bun documentar oferit de Fundaţia Amintire, Responsabilitate şi Viitor, a fost atribuit documentarului „Oy Mama\" de Orna Ben Dor şi Noa Maiman. Premiul Ministerului federal al Afacerilor Externe a fost acordat filmului rusesc „Kak ya provel etim letom/ How I Ended This Summer\" de Alexei Popogrebski. O menţiune specială a fost atribuită actorului Victor Rebengiuc, pentru rolul din „Medalia de onoare\" de Călin Netzer, dar şi documentarului „Glubina 35 x 45/ Countryside 35 x 45\" de Evgheni Solomin. Juriul FIPRESCI, format din criticii de film Martin Blaney, Malwina Grochowska şi Alik Shpilyuk, a decernat premiul filmului rusesc „Kak ya provel etim letom/ How I Ended This Summer\".

La fel de aşteptată a fost şi anunţarea câştigătorilor burselor Fundaţiei „Robert Bosch”. Fundaţia sprijină realizarea de coproducţii şi formarea unei adevărate comunităţi europene de cineaşti. Juriul format din Doris Hepp, redactor al postului de televiziune arte/ZDF, Stefan Kitanov, directorul Festivalului Internaţional de Film de la Sofia, Matthijs Wouter Knol, coordonatorul programului Talent Campus din cadrul Berlinalei, Christine Kopf, critic de film, Miroslav Mogorovic, producător, Nikolai Nikitin, consilier de programe pentru estul Europei din cadrul Berlinalei şi Mirsad Purivatra, directorul Festivalului de Film de la Sarajevo, au decis acordarea bursei pentru animaţie co-producţiei Germania/Bulgaria/Croaţia, „Father\". La categoria documentar a fost ales proiectul Seatomorrow, o co-producţie Germania/Kazastan, iar la scurtmetraj de ficţiune, proiectul Panhida, o co-producţie Germania/România/R.Moldova, care va fi regizat de Ana-Felicia Scutelnicu. Fundaţia „Robert Bosch” acoperă cheltuielile de producţie. Candidaţii trebuie să prezinte schiţe detaliate ale proiectului şi bugetul, iar juriul internaţional selectează până la 15 echipe de producţie din care se aleg câştigătorii celor trei categorii.