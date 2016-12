Victor Rebengiuc şi Tim Robbins au primit stele pe Aleea Celebrităţilor din Sibiu

Actorii Victor Rebengiuc şi Tim Robbins, dar şi alte personalităţi ale lumii artistice mondiale au primit, sâmbătă, câte o stea pe Aleea Celebrităţilor, din Parcul Cetăţii, din Sibiu, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru, fiindu-le răsplătită în acest fel întreaga carieră.

Luk Perceval, Christoph Marthaler, Thomas Ostermeier, Yevgeny Mironov, Alvis Hermanis, Victor Rebengiuc şi Tim Robbins au fost cele şapte personalităţi care au primit stele pe Aleea Celebrităţilor, fiind-le recunoscută, astfel, întreaga cartieră în cadrul celui mai mare festival de artele spectacolului din Europa, Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu.

„Mă simt onorat să fiu asociat cu acest festival. Am auzi de departe despre acest festival și este o onoare pentru mine să fiu aici. Este un teatru de înaltă calitate din ce am văzut eu până acum. Am experimentat aici sprijinul pe care îl oferă artiștii, publicul, comunitatea din Sibiu. Este, într-adevăr, un lucru extraordinar ce întâmplă aici, la Sibiu, cu acest festival. Sunt foarte fericit să fiu aici și abia aștept să mă întorc cu o nouă producție”, a declarat Tim Robbins, după ce a primit steaua care îi poartă numele pe Aleea Celebrităţilor din Sibiu.

Cel mai emoţionanat moment al decernării stelelor a fost atunci când a fost anunţat Victor Rebengiuc, actorul despre care preşedintele FITS, Constantin Chirac, a spus că este „un exemplu pentru toate generaţiile”. Victor Rebengiuc a fost aplaudat de zeci de oameni, de presă, de actori, acesta având lacrimi în ochi de emoţie.

„Nu vreau să spun că este un bilanț. Eu sper să nu trag linie imediat, așa repede, după ce plecăm de aici. Sper să mai dureze o zi - două activitatea mea. E emoționant. Nu ai cum să nu te emoționezi. Nu ai cum să nu te emoționezi când lumea a aplaudat și m-a aplaudat pentru atât de multe roluri, nu pentru unul singur. A fost emoționat. Plâng. Vă rog să mă scuzați”, a spus marele actor român.

Întrebat de presă cum cu ce amintiri pleacă de la FITS, Rebengiuc a spus că abia aşteaptă să ajungă acasă pentru a pune diploma pe care a primit-o la loc de cinste.

„Plec cu această diplomă înrămată, frumoasă. Este cea mai frumoasă diplomă pe care o pot avea și abia aștept să ajung acasă să o pun pe un perete la un loc de cinste pentru că îmi face plăcere, mă bucură. Este o distincție importantă pentru mine”, a mai spus Victor Rebengiuc.

Întrebat de mass-media cum a ales cele şapte personalităţi cărora le-a acordat stele pe Aleea Celebrităţilor, preşedintele Constantin Chiriac a declarat că întotdeauna are în vedere „calitatea, excelenţa şi munca” şi a dezvăluit că pentru a-l aduce pe Tim Robbins la Sibiu a lucrat timp de şapte ani.

„Am ales personalitățile pe baza calității, excelenței și a muncii pe care o facem pe parcursul anilor întregi. Întotdeauna aceste oportunități se nasc în funcție de turneele pe care le putem face, de partenerii din lume. Ca să-l aduc pe Tim Robbins am lucrat șapte ani. Am lucrat pentru că e un alt sistem de a face turneu. Ei nu vin cu un spectacol sau două. Ei condiționează prezența pe durata unei săptămâni. A trebuie să fac un turneu în toată Europa ca să poată să vină. De fiecare dată, festivalul lucreză în acord cu viața, cu sărbătorile care sunt de-a lungul anilor ce vin, în acord cu finanțările ce se pot inventa, în acord cu banii publici, dar mai ales cu banii privați pentru că în economia acestui festival, banul public înseamnă 24,53 la sută și este o ediție foarte bună. Am avut ani în care am avut doat 14 – 15 la sută din întregul buget. Tot ce se întâmplă, are loc în funcție de proiectele pe care le avem”, a declarat Constantin Chiriac.

Chiriac a mai dezvăluit că la ediţia din 2017 va aduce „un nume celebru de coregraf, cel mai mare coregraf din toate timpurile”, iar în 2018 va veni la Sibiu un alt mare artist din Japonia.

În urmă cu trei ani, reprezentanţii Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu au demarat proiectul „Aleea Celebrităţilor”, recunoscând prin stelele pe care le acordă meritele colaboratorilor săi din domeniul cultural. Proiectul urmăreşte să aducă un tribut realizărilor în domeniul cultural şi artistic din Sibiu, fiind inspirat de celebrul Walk of Fame de la Hollywood.

Aleea din Sibiu este situată şi într-o zonă cu semnificaţie istorică, între primul şi al doilea zid de apărare ale Cetăţii, pe o alee pietonală, ce uneşte primul teatru construit pe teritoriul României, la 1788, cu „Cazarma 90”, unde va fi construit un viitor teatru, proiect al Teatrului Naţional Radu Stanca din Sibiu.