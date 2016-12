Victor Slav este Superman, într-un desen animat

Prezentatorul de rubrică meteo Victor Slav debutează pe marile ecrane într-un proiect animat, dând voce lui Superman, cel mai mare erou al planetei, în filmul „Marea aventură Lego”, care are premiera în cinematografele din România pe 14 februarie. „A fost o experienţă foarte frumoasă, pe care aş repeta-o oricând. Nu am mai dublat până acum un desen animat şi a fost o onoare să-i dau viaţă lui Superman. Mi-au plăcut la nebunie şi replicile, iar acum mai rămâne doar să le placă şi copiilor ce am făcut. Nu am emoţii, deocamdată“, a declarat Victor Slav.

Ca de fiecare dată, şi în animaţia „Marea aventură Lego”, Superman va încerca să salveze lumea în care trăieşte, alături de aliaţi de nădejde.