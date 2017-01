Victor Socaciu speră să revină cît mai curînd pe scenă

Cunoscutul cîntăreţ Victor Socaciu a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă susţinută la Clinica de Urologie şi Transplant Renal din Cluj, că starea sa de sănătate evoluează favorabil şi speră să revină cît mai repede pe scenă. Solistul a fost supus, la mijlocul săptămînii trecute, unei operaţii de transplant cu rinichii unei fetiţe de zece ani. „Au trecut opt zile de la operaţie şi cu fiecare zi care trece, mă simt tot mai bine. V-am dat emoţii, dar sper că partea grea a lucrurilor să fi trecut şi vreau să revin cît mai repede acolo unde îmi este locul, pe scenă. Îi mulţumesc familiei fetiţei (n.r. de la care provin rinichii) pentru acest gest, îmi pare rău pentru ce s-a întîmplat cu fetiţa lor, dar viaţa merge înainte, life goes on...\", a spus Socaciu. „Am primit mii de mesaje şi telefoane de la fani, vreau să le mulţumesc tuturor. Aştept să îmi revin la viaţa normală cît mai repede. Acest spital nu este un loc rece, izolat, rigid, ci cald şi plin de sprijin. Am fost foarte bine îngrijit de întreaga echipă de medici. Sînt norocos că am fost operat aici şi sper că în două-trei luni să fiu la 90-95% din capacităţile mele normale!\", a adăugat acesta.

„Fiecare pacient este pentru noi un personaj şi o problemă medicală. Operaţia lui Victor Socaciu a reprezentat şi o premieră medicală, fiind vorba de un dublu transplant pediatric, domnul Socaciu avînd noroc să i se potrivească rinichii unui copil de zece ani. Operaţia a durat aproximativ cinci ore, evoluţia este bună, organele sînt funcţionale şi arată foarte bine, iar probele sînt normale\", a afirmat profesorul Mihai Lucan, directorul centrului medical şi cel care l-a operat pe cîntăreţ. Victor Socaciu va fi externat în următoarele zile.