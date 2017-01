Victoria Beckham, redactor-şef invitat al revistei ”Vogue Paris”

Victoria Beckham va fi noul redactor-şef invitat pentru alcătuirea numărului din luna decembrie al revistei ”Vogue Paris”, a cărei copertă va prezenta o fotografie cu vedeta britanică în care aceasta pozează alături de soţul ei, David Beckham. În 2012, vedeta care a deţinut acest titlu onorific a fost cântăreaţa şi fostul model Carla Bruni. ”Creatoare de modă apreciată, femeie de afaceri, mamă a patru copii, Victoria Beckham este una dintre cele mai împlinite eroine din universul modei. Am încredinţat frâiele acestui număr unei femei care s-a dovedit a fi exact contrariul imaginii sale: spontană, plină de umor, modestă şi înzestrată cu o ambiţie sănătoasă, dar şi perfecţionistă, la fel ca persoanele pasionate de ceea ce fac”, a declarat Emmanuelle Alt, redactorul-şef al revistei ”Vogue Paris”.

Victoria Beckham, membră a fostului grup Spice Girls, reconvertită în creatoare de modă, prin propria marcă, premiată la ediţia din 2011 a galei British Fashion Awards la categoria Designerul Anului, a coordonat realizarea întregului număr din decembrie al revistei franceze şi a acordat, cu această ocazie, un lung interviu în care a vorbit despre viaţa ei de familie, ilustrată prin câteva fotografii inedite. ”Am fost întotdeauna - şi aici îi includ şi pe copiii noştri - extrem de fericiţi pentru succesul pe care l-a avut David. Am petrecut atât de multe meciuri în picioare, în tribune, aplaudându-l. Eu şi David am trecut prin multe împreună. Au existat urcuşuri şi coborâşuri. Dar suntem foarte mândri unul de celălalt. Ador moda, ador această meserie, vreau să creez pentru femei haine care le oferă siguranţă. O marcă s-a născut din această dorinţă. E logic că vreau să consolidez acest edificiu. O voi face respectând regulile, fără să mă grăbesc, cu o echipă bună care să îmi fie alături. Am visuri mari, speranţe mari şi sper că această marcă va continua să existe şi să fie pertinentă şi peste 20, 30, 40... 50 de ani. Ambiţia reprezintă o şansă! Dacă te naşti cu ambiţie şi cu pasiunea pentru munca bine făcută, eşti binecuvântat. Mă bucur dacă exemplul meu încurajează alte femei să îşi realizeze idealurile. Ştiţi, nu trebuie să fii bărbat pentru a cunoaşte o mare reuşită”, a adăugat vedeta britanică, adăugând că prioritatea ei va fi însă întotdeauna copiii ei. ”Ar fi imposibil să îmi pierd busola, există prea multă normalitate în viaţa mea personală!”, a declarat Victoria Beckham.