Victoria Cumpăna, învingătoare la U10

Miercuri și joi, pe plaja Cazino din Mamaia a avut loc prima ediție a „Cupei Cleopatra” la mini-rugby, competiție organizată la trei categorii de vârstă: sub 10, sub 12 și sub 14 ani. Șapte formații s-au aliniat la start, dintre care patru din județul nostru - Mușchetarii Mihail Kogălniceanu, CSO Ovidiu, Victoria Cumpăna și Perla Murfatlar - plus RC Brașov, LPS Focșani și RC Antonio Jr. București.

Iată echipele care au urcat pe podium la fiecare categorie de vârstă: U-10: 1. Cumpăna, 2. Brașov, 3. Murfatlar; U-12: 1. București, 2. Cumpăna, 3. Kogălniceanu; U-14: 1. Kogălniceanu, 2. Focșani, 3. Ovidiu.

Organizatorii au acordat și premii speciale pentru cei mai buni jucători de la fiecare categorie de vârstă: U-10: cel mai tehnic jucător - Matei Ionescu (Murfatlar); cel mai bun placheur - Alexandru Panait (Cumpăna); cel mai bun marcator - Cezar Damian (Brașov). U-12: cel mai tehnic jucător - Ștefan Stoleru (Brașov); cel mai bun placheur - Bebe Paraschiv (Kogălniceanu); cei mai bun marcator - Florentin Păun (București); cel mai tânăr jucător - David Pătru (Cumpăna); U-14: cel mai tehnic jucător - Robert Grit (Kogălniceanu); cel mai bun placheur - Alexandru Pavel (Focșani); cel mai bun jucător - Cosmin Petcu (Ovidiu).

După această competiție, stațiunea Mamaia rămâne principalul pol de interes pentru rugby-ul pe plajă juvenil. De astăzi și până duminică, tot pe terenul amenajat pe plaja „Cazino”, este programat tradiționalul turneu „Oval 5 Beach Rugby”, la care participă jucători cu vârsta între 10 și 18 ani.