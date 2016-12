Victoria, cuvântul de ordine la HCM

HCM a revenit dezamăgită la Constanţa după un nou eşec în Liga Campionilor la handbal masculin, însă nu şi-a pierdut speranţa că îşi poate mulţumi suporterii măcar în al 12-lea ceas. Joi, la Buzău, de la ora 20.00, în direct la Digi Sport 2, campionii României au puterea şi convingerea că vor obţine primele două puncte în cea mai importantă competiţie europeană. Considerată la început o grupă accesibilă, aceasta este foarte aproape de a se transforma într-un adevărat coşmar pentru HCM, însă atâta timp cât mai există şanse de calificare, fie ele şi matematice, handbaliştii constănţeni vor să profite de ele.

„Este posibilă victoria, dar trebuie să credem mai mult în noi, să fim mai atenţi în apărare şi mai eficienţi în atac. Până la partida de joi încercăm să punem la punct ceea ce am greşit până acum pentru a fi mai eficienţi. Chiar dacă am avut aceste rezultate în Liga Campionilor, ne-am dori să fim susţinuţi de cât mai mulţi suporteri“, a declarat pivotul Marius Novanc. Extrema George Buricea şi-ar dori, de asemenea, o atmosferă incendiară, dar şi un arbitraj diferit faţă de cel din Macedonia. „Ultima noastră şansă, dar jucăm acasă şi trebuie să obţinem primele puncte în această competiţie. Am avut un sezon foarte slab până acum şi ar fi ruşinos dacă nu am lua niciun punct. La Skopje am întâlnit cea mai tare atmosferă după cea de la Veszprem şi ne-am dori să avem şi noi una asemănătoare la Buzău. Îmi doresc ca şi arbitrajul să fie măcar la jumătate din cum a fost pentru Metalurg la Skopje. La cum sunt ei arbitraţi pe teren propriu, ar putea să învingă şi pe Hamburg. Dacă noi am evolua cum o fac ei, atunci probabil am mai rămâne doi pe teren“, consideră Buricea. Tehnicianul român cu cele mai multe prezenţe în Liga Campionilor, Eden Hairi, este de părere că pentru a obţine victoria, este nevoie de o cu totul altă determinare. „Mergem la victorie, este singura noastră şansă de care ne mai putem lega în acest sezon. Va fi foarte greu, dar sperăm să fim susţinuţi de suporteri. Trebuie să schimbăm ceva la determinare. Toţi trebuie să fim foarte bine pregătiţi pentru a juca la potenţialul maxim. Diferenţa la Skopje a făcut-o portarul, dar şi noi am ratat foarte mult pentru acest nivel. Avem nevoie de mai multă concentrare la finalizare. Avem un parcurs ruşinos până acum şi trebuie să schimbăm acest lucru. Nu ştiu dacă de vină sunt şi partidele din Liga Naţională, unde doar două-trei echipe ne mai pot pune probleme. Partidele din Liga Campionilor au o cu totul altă factură şi trebuie tratate ca atare. Ne dorim mult această victorie şi vom face totul pentru ea“, a spus antrenorul secund al HCM-ului. Campioana României va pleca în această dimineaţă la Buzău, iar seara va efectua un antrenament în sala “Romeo Iamandi“. În altă ordine de idei, pivotul Marius Mocanu a fost împrumutat la Pandurii Tg. Jiu până la finalul sezonului.