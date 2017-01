Victoria dăruirii totale pentru naționala României

Reprezentativa de handbal feminin a României a produs marea surpriză la Campionatul Mondial din Danemarca, eliminând, în optimile de finală ale competiției, campioana mondială en titre, Brazilia. În partida disputată la Kolding, duminică seară, jucătoarele pregătite de suedezul Tomas Ryde şi Costică Buceschi s-au impus cu scorul de 25-22 (13-8). A fost victoria dăruirii totale, handbalistele tricolore demonstrând că pot lupta, de la egal la egal, cu orice formație din lume. Antrenorul Tomas Ryde a declarat la finalul meciului, la Dolce Sport, că întâlnirea a fost pregătită foarte bine, cu mult antrenament mental și psihologic: „Foarte multe lucruri le-am pus cap la cap din meciurile dinainte, ne-am pregătit foarte bine, a fost foarte mult antrenament mental și psihologic. Am avut un final de meci cu apărarea foarte bună, Paula Ungureanu a fost extraordinară, Geiger și-a îmbunătățit jocul mult. Urmează jocul cu Danemarca, va fi o nouă provocare și va fi foarte frumos. Vom lua totul pas cu pas”.

La rândul său, portarul Paula Ungureanu, care a fost declarată jucătoarea meciului, având și patru lovituri de la 7 metri parate, a spus că România a avut ceva în plus față de meciurile anterioare: „Ambiția a fost în plus astăzi (n.r. - duminică), ne-am dorit mult victoria și îi mulțumim lui Dumnezeu că am obținut-o. Am fost foarte motivate. Am alături de mine familia, dar avem și fanii aceștia minunați, cărora le mulțumim din inimă. De mâine (n.r. - luni) vom vorbi de meciul viitor, acum vreau să mă bucur de această victorie”.

În sferturi, România va întâlni miercuri seară, de la ora 21.45 (în direct la Dolce Sport 1), Danemarca. Luni seară sunt programate și celelalte meciuri din optimi: Muntenegru - Angola, Ungaria - Polonia, Franţa - Spania şi Coreea de Sud - Rusia.

Marți este zi de pauză, iar întâlnirile din sferturi se vor disputa miercuri, 16 decembrie. Semifinalele sunt programate la 18 decembrie, iar finalele pentru medalii, precum și meciurile pentru locurile 5-6 și 7-8, la 20 decembrie.

Campionatul Mondial reprezintă și un criteriu de calificare la Jocurile Olimpice de la Rio, câștigătoarea competiției obținând calificarea direct, în timp ce echipele de pe locurile 2-7, alături de alte șase echipe cu cel mai bun ranking continental, vor avea drept de joc la turneele preolimpice, programate în perioada 8-10 aprilie 2016. Echipele calificate la turneele preolimpice vor fi anunțate de IHF după încheierea CM din Danemarca. La ediția din 2013, echipa României s-a clasat pe locul 10, ultima medalie mondială, cea de argint, fiind obținută în 2005. Reprezentativa României este singura din lume care a participat la toate edițiile Campionatului Mondial.

