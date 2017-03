Victoria lui Trump în alegeri, redată de HBO într-un miniserial

Postul de televiziune cu plată HBO a anunțat că va filma un miniserial despre campania lui Donald Trump și victoria lui asupra contracandidatei democrate, Hillary Clinton, în alegerile prezidențiale de anul trecut, relatează EFE. Proiectul care se bazează pe o care care va apărea curând, scrisă de jurnaliștii Mark Halperin și John Heilemann, îl va avea pe Jay Roach ca regizor și pe Tom Hanks ca producător executiv. Halperin și Heilemann sunt cunoscuți pentru a fi publicat deja cărți politice precum 'Game Change: Obama and the Clintons, McCain and Palin, and the Race of a Lifetime', despre alegerile prezidențiale din 2008, și 'Double Down: Game Change 2012' patru ani mai târziu. Cartea 'Game Change' (2012) a fost deja ecranizată de HBO într-un film regizat tot de Roach și avându-i în distribuție pe Julianne Moore, Woody Harrelson și Ed Harris. Filmul a câștigat cinci premii Emmy și trei Globuri de Aur. "Suntem încântați să ne continuăm relația cu Mark Halperin și John Heilemann, a căror carte de succes 'Game Change' a ridicat foarte sus ștacheta cu privire la informațiile politice și narative dintr-o campanie prezidențială", a declarat Len Amato, președintele HBO Films.

"Proiectul promite să surprindă cât mai proaspăt evenimentul cu cel mai mare impact în politica modernă americană", a subliniat el.