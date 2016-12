Victoria lui... Șumudică

Vineri, în primul joc din etapa a 19-a a Ligii 1 la fotbal, Concordia Chiajna a câștigat întâlnirea cu Oţelul Galaţi, scor 3-0 (M. Dina 58, 67, Purece 90+3), omul cheie al partidei fiind antrenorul principal al Concordiei, Marius Șumudică. Două goluri au fost marcate de Mihai Dina, atacantul gazdelor fiind trimis în teren cu câteva secunde înaintea înscrierii primului gol la indicațiile din tribune ale lui „Șumi-gol”, aflat în stare de suspendare, iar ultimul de un alt jucător care a fost rezervă, Florin Purece. Tot vineri seară, după închiderea ediției, s-a disputat și întâlnirea FC Botoşani - Petrolul Ploieşti, scor 0-1 (Teixeira 48-pen.).

Programul partidelor - sâmbătă: CSMS Iaşi - Gaz Metan Mediaş (ora 18.00, Look TV, Digi Sport 1), Dinamo București - U. Cluj (ora 20.30, Look TV, Digi Sport 1); duminică: CS U. Craiova - Steaua București (ora 15.30, Look Plus, Dolce Sport 1, Digi Sport 1), CFR Cluj - Pandurii Tg. Jiu (ora 18.00, Look TV, Digi Sport 1), FC Braşov - Astra Giurgiu (ora 20.30, Look TV, Digi Sport 1); luni: ASA Tg. Mureş - Ceahlăul Piatra Neamţ (ora 18.00, Look Plus, Dolce Sport 1, Digi Sport 1), Rapid București - FC Viitorul (ora 20.30, Look TV, Digi Sport 1).

Clasament: 1. STEAUA 43p (golaveraj: 36-9), 2. Petrolul 39p (31-11), 3. ASA 33p (24-11), 4. CS U. Craiova 32p (23-20), 5. Astra 31p (32-15), 6. Dinamo 29p (28-26), 7. FC Botoșani 28p (23-25), 8. FC Viitorul 21p (23-26), 9. Concordia 21p (22-27), 10. Gaz Metan 19p (19-25), 11. FC Brașov 19p (20-29), 12. U. Cluj 18p (21-24), 13. Pandurii 18p (20-25), 14. CSMS Iași 15p (17-28), 15. Ceahlăul 15p (14-32), 16. Rapid 14p (8-24), 17. Oțelul 12p (7-28), 18. CFR 11p (27-10) - echipă penalizată cu 24 de puncte.