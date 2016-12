Victoria şi David Beckham au dat o avere pe brazii de Crăciun

Cântăreaţa Victoria Beckham şi soţul ei, fotbalistul englez David Beckham, au cumpărat şase brazi de Crăciun, pentru a-şi decora somptuoasa reşedinţă din Marea Britanie. Familia Beckham a scos din buzunar 35.000 de lire sterline (40.900 euro) pentru cei şase brazi şi pentru decoraţiuni. Acesta va fi primul Crăciun pentru fetiţa cuplului Beckham, Harper Seven, născută în luna iulie. Soţii Beckham vor reveni în Marea Britanie, săptămâna viitoare, unde vor petrece sărbătorile de sfârşit de an, alături de cei patru copii ai lor, băieţii Brooklyn, Romeo şi Cruz şi fetiţa Harper Seven, în reşedinţa pe care o deţin în comitatul Hertfordshire. Victoria Beckham, în vârstă de 37 de ani, a dorit ca această ocazie să fie una specială şi a cumpărat şase brazi de Crăciun, înalţi de peste trei metri şi decoraţiuni spectaculoase de la magazinul londonez Fortnum & Mason. Fiecare brad a costat 5.000 de lire sterline (5.850 euro) iar cuplul a plătit încă 5.000 de lire sterline pentru decoraţiuni.