Victoria şi David Beckham îşi cumpără casă de 12,5 milioane de euro

Celebrul cuplu monden nu are habar de criză şi a decis să cumpere o casă în valoare de 11 milioane de lire sterline, circa 12,5 milioane de euro, în zona rezidenţială Belgravia din Londra. Victoria şi David Beckham mai au câteva case, în Los Angeles şi pe Riviera franceză, precum şi reşedinţa Beckingham Palace din Hertfordshire, dar şi-au dorit o locuinţă în centrul Londrei, în Eaton Square. Potrivit publicaţiei “News of the World”, o altă extravaganţă a lui David Beckham este faptul că şi-a trimis la Los Angeles câinele primit de la soţia sa de Crăciun cu o companie specializată în transportul de animale, PetAir. Fotbalistul a plătit pentru transportul câinelui aproape 2.000 de lire sterline. Din această sumă, peste 1.300 de lire sterline reprezintă biletul de avion Gold Standard, iar 400 de lire sterline au fost plătite pentru ca animalul de companie să fie luat de la locuinţa prietenului de familie al lui David Beckham, maestrul bucătar Gordon Ramsay.