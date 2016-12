Victoria, singura variantă pentru Săgeata

Cu doar două puncte strânse în debutul actualului sezon al Ligii a II-a, Săgeata Năvodari se pregăteşte pentru două jocuri capitale. Elevii lui Constantin Gache au nevoie de şanse puncte în următoarele două partide, ambele de pe teren propriu, cu Victoria Brăneşti şi CF Brăila. În ciuda startului slab, năvodărenii sunt montaţi să obţină sâmbătă un prim succes în acest campionat. “Vrem neapărat să obţinem victoria, nu avem altă alternativă. Şi în primul sezon de existenţă al echipei am plecat mai slab, dar ne-am revenit pe parcurs. Pentru noi, toate meciurile sunt dificile, mai ales că primele etape au arătat că nu mai există echipe slabe. În plus, nu s-a detaşat vreo grupare în fruntea clasamentului, aşa cum a făcut Ceahlăul anul trecut, semn că Seria I este echilibrată. Nu este nimic pierdut, dar trebuie să începem să câştigăm etapă de etapă. Cu şase puncte în următoarele două runde, urcăm în partea superioară a clasamentului. Oricum, sâmbătă suntem obligaţi să bifăm primul succes din acest campionat”, a spus fundaşul Gheorghe Goşa. “Meciul cu Victoria Brăneşti este foarte important pentru noi, mai ales că am luat doar două puncte până acum. Trebuie să ne revenim rapid şi să câştigăm cât mai multe partide, dacă vrem să tragem la primele locuri. Nu ne va fi uşor sâmbătă, pentru că întâlnim o echipă bună, care şi-a păstrat o parte din jucătorii din sezonul trecut, când evolua în prima ligă, şi a obţinut deja două victorii clare în primele runde. Eu am jucat mai puţin în debutul acestui campionat, dar antrenorul decide cine intră în teren, astfel că aştept să-mi vină rândul. Important este să câştige echipa, nu cine joacă”, a adăugat atacantul Marius Jianu. Pentru întâlnirea cu Victoria Brăneşti, programată sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 4-a, Săgeata îl va putea folosi şi pe Constantin Mişelăricu, care a ispăşit cele două etape de suspendare primite pentru cartonaşul roşu încasat în jocul cu Astra II Giurgiu.