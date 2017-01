Victoria, singurul obiectiv al Viitorului

Viitorul Constanţa va întâlni sâmbătă, de la ora 11.00, la Ovidiu, în etapa a 8-a a Ligii a II-a, lanterna roşie a Seriei I, CF Brăila. Se întâlnesc două echipe în mare căutare de puncte, Viitorul obţinând singura victorie pe teren propriu chiar în prima etapă, 3-1 cu Farul, în timp ce oaspeţii sunt singura echipă care nu a câştigat nicio partidă în acest sezon, obţinând o singură remiză, 2-2 în etapa a 3-a, pe teren propriu, cu Concordia Chiajna. Viitorul porneşte cu prima şansă şi speră într-un succes care să mai şteargă din impresia lăsată în ultimele partide. „Avem foarte mare nevoie de victorie şi vom face totul pentru acest lucru. Noi suntem principalii vinovaţi că nu am mai câştigat în ultimele etape, şi de noi depinde să depăşim această perioadă. Un succes cu Brăila cred că ne-ar descătuşa şi ne-ar oferi încrederea şi curajul de care avem nevoie. Suntem un grup unit, cu mulţi jucători tineri, de valoare şi avem nevoie de timp pentru a forma şi o echipă competitivă. Aşa cum se spune, victoriile dau victorii şi dacă vom lega câteva succese la rând, atunci vom fi mult mai sus în clasament, acolo unde şi noi ne dorim. Nu va fi uşor cu Brăila, pentru că probabil se gândesc că ar profita de momentul mai puţin bun al nostru şi cine ştie, să dea lovitura. Suntem însă pregătiţi să spargem gheaţa şi să învingem“, a declarat portarul Adrian Vlas. Partida cu CF Brăila este văzută ca una dificilă şi de preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu: „Nicio partidă nu poate fi considerată uşoară, indiferent de locul ocupat de adversar în clasament. Poate fi un nou început pentru oricare dintre echipe în cazul unei victorii. Sunt convins că şi Brăila se gândeşte la acest lucru şi vor veni să-şi joace cât mai bine şansa“. Înaintea acestei etape, Viitorul ocupă locul 9 în clasament cu 9 puncte (golaveraj: 12-14), iar CF Brăila se află pe ultima poziţie cu 1 punct (golaveraj: 5-11). Echipa probabilă a Viitorului: Vlas - M. Rusu, I. Posteucă, Ignat, Călin - Benzar, Larie, Cristocea - Cârstocea, Pantelie, Chiţu.