Victorie amară pentru Săgeata

09:12:18 / 22 Mai 2014

Adio!

Moment istoric ieri pentru stadionul Farul. Ieri s-a disputat ultimul meci de Liga 1 (Divizia A) pe stadionul Farul! Niciodată pe acest stadion nu se vor mai disputa meciuri de Liga 1. O pagina de istorie a fost scrisa, o istorie de 60 de ani... Dobrogea nu are un stadion de Liga 1, si dupa alungarea Viitorului nu are nici echipa de fotbal de Liga 1. Dobrogea nu mai are fotbal, Dobrogea nu se pricepe la fotbal. O mână de boschetari aurolaci a ingropat fotbalul constantean/dobrogean. In fotbal, Constanta are ceea ce merita, adica nimic.