Victorie aşteptată pentru CV 2004 Tomis

Club Volei 2004 Tomis Constanţa a obţinut o victorie aşteptată în duelul din etapa a 10-a a Diviziei A1 la volei feminin, învingând, cu 3:0 (34:32, 25:17, 25:12), pe CSU Medicina Tg. Mureş, în partida disputată vineri seară, la Sala Sporturilor. Doar în primul set gazdele au avut emoţii, revenind de la 13:19 pentru a-şi adjudeca setul maraton cu 34:32, următoarele două seturi fiind la discreţia voleibalistelor de la Tomis. A fost ultima repetiţie pentru jucătoarele antrenate de Darko Zakoc şi Constantin Alexe în vederea disputei de marţi, 10 ianuarie, de la ora 19.00, tot din Sala Sporturilor, cu Vakifbank TTelekom Istanbul, în etapa a 5-a a Grupei D din Liga Campionilor. „Meciul nu a fost tocmai unul uşor. Ştiam că mureşencele ne vor pune probleme, dar este bine că ne-am mobilizat şi am câştigat cu trei la zero. Meciul de azi ne va ajuta în pregătirea partidei din Liga Campionilor“, a declarat Cristina Cazacu. „În primul set ne-am intrat mai greu în ritm, dar este bine că în următoarele două seturi ne-am impus mai uşor şi am obţinut cele trei puncte. Tg. Mureş este o echipă incomodă şi cred că înaintea meciului cu Vakifbank a fost un test foarte bun“, a spus coordonatoarea Diana Neaga.

Au evoluat - CV 2004 Tomis (antrenor Darko Zakoc): Neaga - C. Cazacu, Gavrilescu (cpt.), Zarkova, Zagreuskaya, Vesovic şi Vujovic - libero (au mai jucat: Butnaru şi Ispas); CSU Medicina (antrenor Valerijan Luka): Ciocian (cpt.) - Tsvetanova, Ivanof, Iancu, Chiţigoi, Jovanovic şi Nichiti - libero (au mai jucat: Foca, B. Cazacu, Pintea şi Ivanciu). Au arbitrat: Florin Dimachi (Galaţi) şi Cosmin Tudorache (Bucureşti).

Programul celorlalte meciuri ale etapei - sâmbătă, ora 16.00: Penicilina Iaşi - Argeş Volei Piteşti, ora 17.00: Unic Piatra Neamţ - Ştiinţa Bacău (în direct la Digi Sport 1), ora 18.00: CSM Lugoj - SCM U. Craiova şi CSM Bucureşti - CSM Sibiu. Întâlnirea U. Cluj - Dinamo Bucureşti, scor 0:3 (11:25, 14:25, 13:25), s-a disputat în devans, pe 20 noiembrie 2011.

Clasament: 1. CV 2004 TOMIS CONSTANŢA 26p/10j (setaveraj: 28:8), 2. Ştiinţa Bacău 24p (25:5), 3. Unic Piatra Neamţ 21p (24:9), 4. Dinamo Bucureşti 21p/10j (24:13), 5. CSU Tg. Mureş 19p/10j (20:15), 6. SCM U. Craiova 17p (20:12), 7. CSM Bucureşti 14p (16:18), 8. CSM Lugoj 10p (14:19), 9. Argeş Volei Piteşti 5p (7:24), 10. CSM Sibiu 4p (9:24), 11. U. Cluj 4p/10j (9:29); 12. Penicilina Iaşi 3p (4:24).