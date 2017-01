Victorie chinuită împotriva fraţilor de peste Prut

Ultima verificare pentru naţionala României înaintea derbyului cu Olanda din preliminariile Campionatului European a fost un real fiasco. “Tricolorii” au învins cu 2-0 reprezentativa Moldovei într-un meci amical desfăşurat ieri pe stadionul “Lia Manoliu” din Bucureşti, dar nu au reuşit să dea prea multe speranţe în perspectiva întîlnirea cu principala contracandidată la şefia Grupei G. Fără Chivu şi Raţ, ambii accidentaţi, Victor Piţurcă a aliniat o formulă de echipă previzibilă, Ghionea preluînd rolul de fundaş central în locul căpitanului, în timp ce veteranul Petre Marin a fost trimis pe flancul stîng. În ciuda promisiunilor făcute înaintea partidei, “tricolorii” au intrat pe teren cu gîndul la Italia, echipă cu care ar fi trebuit să joacă aseară, motiv pentru care concentrarea a lipsit cu desăvîrşire. În aceste condiţii au apărut imediat gafele, Tamaş pasînd în cîteva rînduri atacanţilor adverşi, în timp ce Contra a fost depăşit cu regularitate. Chiar şi aşa, România a dominat întîlnirea, lucru normal avînd în vedere valoarea adversarului, o reprezentativă de mîna a doua, lipsită de mai mulţi titulari. Ocaziile mari au lipsit aproape cu desăvîrşire, cel mai periculos “atacant” fiind Laurenţiu Roşu, al cărui şut a fost scos de pe linia porţii de un fundaş advers. De partea cealaltă, “clujeanul” Frunză l-a pus la încercare pe Coman, care s-a descurcat fără probleme. Apatia atacanţilor a făcut ca la pauză scorul să fie neschimbat 0-0, dar şi să apară primele fluierături din tribune, unde au luat loc 5.000 de spectori. La reluare, Piţurcă a operat mai multe schimbări, iar intrarea jucătorilor mai tineri a mai schimbat din faţa jocului. Coordonaţi de Mutu, din nou în formă, dar prea pretenţios în execuţii, “tricolorii” au deschis scorul în minutul 76, Mazilu împingînd balonul în plasă la capătul unei faze confuze, creată de greşelile fundaşilor moldoveni. Scorul final a fost stabilit cu două minute înainte de final, cînd Mutu a reluat cu capul centrarea lui Codrea, dar victoria nu a schimbat impresia lăsată de “tricolori”. Drept dovadă, fluierăturile venite din tribună la finalul partidei.

Au evoluat formaţiile: România (antrenor Victor Piţurcă): D.Coman (46 Lobonţ) - Contra, Ghionea (46 Goian), Tamaş (46 Şt.Radu), P.Marin (78 Pulhac) - Ov. Petre (46 Codrea), Roşu (46 Ad. Cristea) - Fl. Petre (46 Nicoliţă), Cociş (74 Buga), Mutu - Marica (63 Mazilu); Moldova (antrenor Igor Dobrovolski): Pascenko (46 Calancea) - Lascencov, Golovatenco, Epureanu, Ţâgârlaş (57 Bulgaru)- Gâţcan, Ivanov, Comlionoc (66 Berco), Bugaiev - V. Frunză (54 Rogaciov), Namasco. Au marcat: Mazilu 76, Mutu 88. Cartonaş galbene: Ghionea 16. Partida a fost arbitrată de o brigadă din România, cu Alexandru Deaconu la centru, ajutat de arbitrii asistenţi Nicolae Marodin şi Adrian Vidan.

Contra a vrut să renunţe la naţională

Fluierat la pauză de spectatorii de la tribuna a doua, Cosmin Contra a declarat la final că s-a gîndit la pauză să renunţe la echipa naţională, dar că a fost întors de colegi. “Am fost tentat să nu mai joc deloc, dar la insistenţele colegilor am rămas”, a declarat fundaşul de la Getafe, care a fost deranjat şi de faptul că fanii au scandat numele lui Ogăraru. “Nu au fost normale acele declaraţii ale lui Ogararu. El nu are voie să vorbească aşa de un coleg de-al lui şi mai ales să-mi dea mie sfaturi. Au fost greşeli grave, care nu trebuiau să se întîmple”, a acuzat Victor Piţurcă. Selecţionerul nu şi-a iertat însă elevii pentru prestaţia slabă: “Ce să ne mai ascundem? Am comis erori grave. Tamaş a greşit de două ori, Ghionea o dată. Mă aşteptam la un joc de uzură din partea elevilor mei. A fost un meci dificil, mai ales în prima repriză cînd moldovenii au arătat multă forţă. Am întilnit o echipă care a făcut tot posibilul să nu ia gol. Dacă am avut ceva probleme cu Moldova, nu înseamnă că va fi la fel cu Olanda. Va fi un meci mult mai dificil”. “Noi eram liniştiţi şi la pauză. Chiar vorbeam cu băieţii să stăm liniştiţi că pînă la urmă trebuie să-i batem. Ne-au lipsit şi cîţiva jucători de bază, nea Piţi a rulat tot lotul. Şi eu m-am gîndit că mă vor fluiera suporterii, dar mi-am zis că dau un gol, două şi mă vor aplauda la urmă. Aşa sînt fanii la noi, mai sensibili”, a adăugat Adrian Mutu.