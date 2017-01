Victorie chinuită pentru HCM

Cele două formaţii dobrogene, HCM Constanţa şi CSM Medgidia, au oferit sîmbătă un meci captivant, gustat din plin de cei aproximativ 1.500 de spectatori prezenţi la Sala Sporturilor. Deşi partida nu a avut un nivel de joc ridicat şi nici realizări spectaculoase, încrîncenarea şi suspansul din finalul întîlnirii au fost ingredientele ce au făcut ca acest derby să se ridice la nivelul aşteptărilor. Nici diferenţa uriaşă din clasament dintre cele două combatante, nici declaraţiile rezervate pe care le făcuseră jucătorii HCM-ului înaintea meciului, nu prevesteau modul în care avea să se desfăşoare această dispută. Începutul a fost unul perfect pentru HCM, formaţia pregătită de Zoran Kurtes, Eden Hairi şi Djordje Cirkovic conducînd cu 6-0, 7-1, 8-2 şi 10-3, astfel că se contura un succes facil pentru gazde... A fost însă doar un foc de paie pentru că oaspeţii au crezut în şansa lor şi au recuperat, încet, dar sigur, deficitul de pe tabelă. În jocul HCM-ului au început să apară din ce în ce mai des greşelile în atac, combinaţiile încercate fiind ghicite mai mereu de o apărare adversă bine organizată. Medgidia a egalat pentru prima dată în min. 28, scor 11-11, deşi era cu un jucător mai puţin după eliminarea lui Marius Vasile, prima din meci. Cele două goluri ale lui Sadoveac din finalul primei reprize au făcut ca HCM-ul să intre la pauză la adăpostul a două goluri, scor 14-12. Şi în partea a doua a meciului echilibrul s-a menţinut pe tabela de marcaj. Medgidia a răsturnat pentru prima dată situaţia, în min. 46, preluînd conducerea cu 21-19, după ce HCM a avut 19-16! În ultimele zece minute, echipa pregătită de Ion Crăciun conducea cu 23-21, fiind aproape de un rezultat surpriză. Mirko Popovic, noua achiziţie a HCM-ului, a restabilit egalitatea, în min. 53, scor 23-23, pentru ca apoi Buricea să obţină o aruncare de la 7m şi o eliminare de două minute pentru Cristian Roşu. Părea să fie momentul cheie al meciului pentru că HCM-ul a profitat de omul în plus şi a preluat din nou conducerea, scor 25-23. Oaspeţii nu au renunţat la luptă, golurile lui Cazacu şi Mocanu restabilind egalitatea, 25-25 în min. 58! Golul victoriei pentru HCM a fost reuşit de Laurenţiu Toma, dintr-o aruncare de la 7m, astfel că HCM-ul şi-a trecut în cont cele două puncte care îi asigură în continuare poziţia de lider în clasament. „Nu ştiu dacă Medgidia ne-a surprins, cred că mai mult ne-am surprins singuri prin jocul făcut. Am început foarte bine, în primele 15 minute jucînd extraordinar, după care cred că s-a instalat o stare de relaxare. Întotodeauna meciurile dintre noi şi Medgidia au fost grele, iar astăzi am câştigat prin muncă. Ne-a fost frică în final să nu pierdem şi de aceea am luptat pînă la capăt“, a spus Toma. De partea cealaltă, antrenorul Ion Crăciun s-a declarat nemulţumit de prestaţia din final a arbitrilor: „Astăzi trebuia să cîştigăm. Din păcate nu am reuşit şi asta nu din cauza noastră deşi am făcut şi noi destule greşeli. Nu poţi însă să ţii în atac o echipă un minut şi jumătate, aşa cum au făcut cei doi arbitrii, pentru că te faci de ruşine. Eu sînt bucuros pentru joc şi doresc Constanţei succes mai departe. Poate că ne-au luat un pic de sus, au fost mai relaxaţi iar acest lucru s-a văzut“. Au marcat: Csepreghi 7 goluri, Toma 6g, Schuch 4g, Popovic 3g, Sadoveac 2g, Adzic, Sabou, Mureşan şi Buricea - cîte 1g - pentru HCM; Mocanu 8g, Dinescu 6g, Cazacu şi Musteaţă - cîte 3g, M. Vasile - 2g, Kazic, Galan şi Puşcaşu - cîte 1g - pentru CSM. Au arbitrat: Valentin Călina (Piteşti) şi Viorel Dobre (Bucureşti). Într-o altă partidă jucată în devans pentru etapa a 14-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, UCM Reşiţa a învins, cu 28-21 (16-9), pe teren propriu, pe Ştiinţa Bacău.

Clasament

1. HCM Constanţa 14 12 0 2 394-334 24

2. UCM Reşiţa 14 11 1 2 431-367 23

3. Ştiinţa Bacău 14 11 0 3 420-390 22

4. Dinamo 13 8 2 3 399-385 18

5. Steaua 13 6 2 5 396-361 14

6. HC Odorhei 13 6 1 6 350-360 13

7. Bucovina Suceava 13 5 2 6 367-353 12

8. U. Cluj 13 5 2 6 380-409 12

9. Poli Timişoara 13 4 3 6 339-343 11

10. CSM Medgidia 14 5 1 8 355-372 11

11. Lignitul Tg.Jiu 13 3 3 7 329-343 9

12. Minaur Baia Mare 13 4 1 8 329-362 9

13. CS H&V Piteşti 13 1 2 10 325-376 4

14. CSM Oradea 13 2 0 11 347-409 4