Victorie chinuită pentru tricolori

Selecționata divizionară a României a încheiat sâmbătă stagiul de pregătire de zece zile, desfășurat în Antalya (Turcia), cu o ultimă partidă de verificare împotriva reprezentativei Moldovei. Echipa pregătită de Anghel Iordănescu s-a impus la limită, scor 2-1, dar nu a făcut un joc prea bun. Scorul a fost deschis în min. 9 de moldoveni, prin Carp, care l-a învins pe Lung jr. după o eroare a lui Prepeliță. Egalitatea a fost restabilită de Adi Popa, în min. 21, mijlocașul Stelei fructificând o pasă excelentă primită de la colegul său de la echipa de club, Rusescu. Victoria a fost adusă de V. Lazăr, cu trei minute înainte de final, centrarea înșelătoare a mijlocașului dinamovist păcălind defensiva adversă. Pentru tricolori au evoluat: Lung jr. - Cr. Manea, Papp, Muth, Vătăjelu - Prepeliță (75 Anton), Pintilii - Ad. Popa (66 Hora), Rusescu (75 M. Roman), Bumba (66 V. Lazăr) - Keșeru (90 Budescu). În celelalte două meciuri amicale disputate în Turcia, România a obținut un egal cu Bulgaria, scor 0-0, și o victorie împotriva anonimilor de la Sioni Bolnisi (Georgia), scor 1-0.

DOI REMARCAȚI. La finalul întâlnirii, Anghel Iordănescu a declarat că unul sau doi jucători tineri au confirmat și vor fi convocați și pentru jocurile oficiale, dar s-a ferit să dea nume. „Chiar dacă am fost conduşi şi am primit gol repede, mă pot declara satisfăcut pentru că am revenit în joc şi am întors rezultatul. Aveam nevoie de acest stagiu de pregătire. Am spus-o din noiembrie că echipa naţională trebuie să se pregătească, nu trebuie să treacă aşa mult timp și aveam nevoie de a căuta jucători tineri pentru naţională. Cu siguranţă, sunt jucători care s-au remarcat. Vreau să revăd cele trei meciuri, vreau să analizez jocurile şi voi da numele la care mă refer. Sunt câţiva tineri care au confirmat aşteptările mele. Cu siguranţă, vor veni unul sau doi jucători pentru meciul cu Feroe. Mă aşteptam la mai mult de la jucătorii care au experienţă, care au o anumită vârstă”, a spus selecționerul. În schimb, președintele FRF, Răzvan Burleanu, i-a indicat pe cei doi jucători remarcați: „Doi dintre cei care mi-au plăcut foarte mult, nu numai în această seară, ci în toată perioada, sunt Vătăjelu și Bumba, doi jucători de perspectivă pentru titularizarea la echipa națională”.