Victorie clară pentru Săgeata

După o săptămână de cantonament la propria bază sportivă, Săgeata Năvodari a disputat vineri, pe stadionul „Flacăra”, un meci amical în compania echipei Delta Tulcea, nou-promovată în Liga a III-a. În ciuda oboselii acumulate după antrenamentele tari din ultimele zile, gazdele au dominat întâlnirea şi s-au impus cu 3-1 (C. Ganea 10, 41, Airinei 61-pen. / Butoi 30-pen). Venit în această vară de la Craiova, C. Ganea a fost omul meciului, deschizând scorul după zece minute, când i-a furat mingea unui fundaş tulcean, a driblat portarul şi a trimis în plasă. Delta a egalat în min. 30, dintr-o lovitură de pedeapsă acordată în urma unui fault comis de Gordin şi executată de Butoi. Scorul la pauză a fost stabilit de acelaşi C. Ganea, care a finalizat o acţiune personală cu un şut din afara careului. În repriza secundă s-au făcut mai mult schimbări la ambele combatante, iar acest lucru şi-a pus amprenta asupra jocului. Chiar şi aşa, echipa pregătită de Cătălin Anghel a mai înscris o dată, prin Airinei, care a transformat o lovitură de pedeapsă în min. 61. „Este normal ca după patru zile de cantonament, cu două antrenamente pe zi, în care ne-am încărcat foarte mult la capitolul fizic, să avem un joc amical. Din păcate, vremea nu a ţinut cu noi, iar căldura şi oboseala şi-au pus amprenta asupra evoluţiei echipei. Jucătorii au încercat să facă mai multe lucruri în teren, dar aştept mai mult de la ei pentru că ştiu mai mult. În plus, în acest moment, lotul nu este complet şi cred că mai avem nevoie de trei jucători buni”, a spus antrenorul Cătălin Anghel. Tehnicianul grupării de pe litoral a folosit următorii jucători: Gordin (Ormenişan, Rotariu) - Cîrjă (Duşan), Ursu (Ed. Năstase), Damian (Bangheorghe) - Iloaie (Bruno) - Muzac (Wagner), Bărbulescu (Cazan) - Eloy (M. Roman, Dogaru), Vezan (Nicoară), C. Ganea (S. Chiţu) - Ciochină (Airinei).

De partea cealaltă, Delta Tulcea încearcă să formeze o nouă echipă, cu care să atace promovarea în liga secundă în acest sezon. „Noua echipă abia se naşte, dar lucrul principal este că autorităţile locale vor să le ofere tulcenilor fotbal de calitate. La acest moment ne este greu, mai ales că mulţi ne compară cu ce a fost înainte, dar situaţia este cu totul alta. Principalul obiectiv este să facem o echipă competitivă şi, dacă se poate, să atacăm promovarea”, a explicat antrenorul Constantin Gache. Tehnicianul Deltei a început jocul în următoarea formulă: I. Olteanu - Judeanu, I. Filip, Lixandru, Chirea - Amet, Anghel, Gigel, Negruţ - Butoi, V. Leonard. După pauză, a fost rulat întreg lotul.

CANTONAMENT LA BUŞTENI. Până la 30 iulie, năvodărenii vor rămâne în cantonament la propria bază sportivă, perioadă în care vor mai disputa o partidă amicală, cu FC Farul Constanţa. Vezan şi compania vor primi apoi câte două zile libere, urmând să plece într-un stagiu de pregătire de două săptămâni la Buşteni. În cantonamentul montan, Săgeata va susţine cinci partide de verificare, cu CSM Rm. Vîlcea (pe 5 august), ACS Berceni (8 august), FC Voluntari (12 august), Fortuna Cîmpina (14 august) şi FC Clinceni (15 august). După revenirea la Năvodari, elevii lui Cătălin Anghel vor disputa ultimele meciuri amicale, în care vor pregăti debutul în noul sezon, programat pe 30 august. „La prima vedere, seria întâi pare accesibilă, dar trebuie să ne vedem de pregătire şi să ne întărim lotul. Apoi, vom încerca să câştigăm fiecare meci şi să obţinem promovarea”, a declarat Cătălin Anghel.