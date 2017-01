Victorie constănţeană în turneul feminin de beach-volley de la Oradea

10:55:54 / 22 Iulie 2014

Dar...

cu echipa de volei Tomis 2004 ce facem ? s-a luat vreo hotarire ? va evolua in Divizia A2 sezonul viitor ? nu are nimeni noutati ? fiindca cu baschetul ne-am lamurit, "tripleta de aur" a reusit sa distruga si aceasta echipa, iar handbalul fete a fost cit pe-aici sa-i urmeze soarta...sper ca macar echipa de volei fete, care ne-a adus atitea motive de bucurie in anii trecuti, sa fie sprijinita sa redevina numarul 1 in voleiul romanesc.