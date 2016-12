Victorie conturată în repriza a doua pentru RCJ Farul

În partida disputată ieri, pe teren propriu, în etapa a 9-a a Diviziei Naţionale de rugby, RCJ Farul a obţinut cele cinci puncte pe care şi le propusese, însă suporterii constănţeni au trebuit să aştepte 30 de minute pentru a-şi vedea în avantaj formaţia favorită. Fără mai mulţi dintre titulari, menajaţi pentru întâlnirea de sâmbătă, cu Steaua, de la Bucureşti, RCJ Farul s-a văzut condusă, cu 10-5, până în min. 20, de mult mai modesta echipă din Petroşani. Buveschivi a adus formaţia constănţeană în avantaj, în min. 30, scor 13-10, transformând o lovitură de pedeapsă dintr-o poziţie foarte bună. Cu Natriashvili în mare poftă de joc, RCJ Farul nu a mai avut nicio emoţie până la final, marcând alte şase eseuri, faţă de numai unul al oaspeţilor. „A fost opţiunea antrenorului de a folosi în prima repriză jucătorii tineri, care au evoluat mai puţin în acest sezon şi s-a văzut că nu sunt, deocamdată, copţi. Am obţinut însă ceea ce ne-am propus şi cred că la meciul cu Steaua, de sâmbătă, abordarea va fi cu totul alta. Oferim toate condiţiile pentru performanţă, iar un succes la Bucureşti ar oferi multă încredere pentru play-off“, a declarat preşedintele RCJ Farul, Cristinel Dragomir. „Am reuşit peste 50 de puncte, însă jocul a lăsat în multe momente de dorit. Ca şi în jocul precedent cu Timişoara, rugbyştii noştri au făcut multe greşeli individuale care au umbrit, din păcate, spectacolul“, a spus şi antrenorul Mircea Paraschiv. Au jucat - RCJ Farul (antrenor Mircea Paraschiv): Apostol, Tinca, Baltag, M. Dumitru, C. Nicolae, Bucevschi, Samkharadze, Badiu, Bejan, Graur, Strutinsky, Uchava, Arhip, Tavarkiladze, Agiacai. Au mai intrat: Natriashvili, Tudosa, Bulgac; Ştiinţa Petroşani (antrenor: Emil Drumea): Deac, David, Calu, Bratu, Hîncu, Ababei, Călugăreanu, Ulteanu, Skverne, Coge, Toader, C. Sabău, Cojocaru, Popescu. Au mai intrat: Nagy, Militaru, Călăreşu, M. Sabău, Lupu, Dragomir. Au marcat - pentru RCJ Farul: Natriashvili şi Agiacai - câte 2 eseuri, Apostol - un eseu şi 2 tr., Bejan, Uchava şi M. Dumitru - câte un eseu, C. Nicolae - 2 tr., Bucevschi - 1 l.p.; pentru Ştiinţa: Ababei, David şi Cojocaru - câte un eseu, Coge - 1 l.p.

Celelalte rezultate ale etapei - Grupa A: U. Cluj - CSM Baia Mare 6-52, CSM Bucureşti - Bucovina Suceava 91-8, Dinamo - CSU “Aurel“ Vlaicu Arad 76-18. Clasament: 1. Baia Mare 44p; 2. Dinamo 37p; 3. CSM Bucureşti 23p (241-232); 4. Arad 23p (200-236); 5. Cluj 6p; 6. Suceava 0p; Grupa B: RCM Timişoara - Steaua Bucureşti 8-40, Poli Iaşi - RC Bîrlad 30-12. Clasament: 1. Steaua 39p (un meci mai puţin); 2. Farul 34p (un meci mai puţin); 3. Iaşi 19p (un meci mai puţin); 4. Timişoara 18p; 5. Petroşani 8p; 6. Bîrlad 5p (un meci mai puţin).