Victorie cu emoţii pentru FC Farul

După un început mai slab de campionat, FC Farul a bifat al treilea meci consecutiv fără înfrîngere şi a reintrat în lupta pentru promovarea în prima ligă. Constănţenii au învins, ieri, pe teren propriu, cu 1-0, una dintre contracandidatele la locurile fruntaşe, Sportul Studenţesc, în etapa a 6-a a Ligii a II-a, într-un meci disputat fără spectatori, din cauza incidentelor provocate de fanii formaţiei de pe litoral la Tulcea. Debutul a fost echilibrat, însă prima ocazie s-a ivit în min. 13, la poarta gazdelor, Vlas respingînd cu dificultate mingea trimisă de Ferfelea. Treptat, elevii lui Marius Şumudică s-au instalat la cîrma jocului, dar nu au găsit cele mai bune soluţii pentru a marca. În plus, centralul Cristian Sava a închis ochii la două faulturi comise asupra lui Chico în suprafaţa de pedeapsă, în doar trei minute, intervenţia neregulamentară a lui Cazan, din min. 21, fiind extrem de clară. Repriza s-a încheiat nefast pentru oaspeţi, Ghinga văzînd al doilea cartonaş galben în ultimul minut al primei reprize, pentru că a lovit mingea după fluierul arbitrului. În inferioritate numerică, bucureştenii au irosit o şansă uriaşă de a deschide scorul, Ferfelea trimiţînd în transversală, din 6 m, în min. 47. A fost ultima zvîcnire a studenţilor, pînă la final jucîndu-se doar la poarta lui Viciu. Rînd pe rînd, Chico, Ene, Papp şi Cosmin Matei s-au jucat cu nervii coechipierilor, ratînd ocazii clare, iar asediul la poartea Sportului a atins punctul culminant cu un sfert de oră înainte de final. La un interval de cîteva secunde, Viciu a blocat senzaţional lovitura de cap expediată de Ene, apoi a fost salvat de Patriche, care a respins de pe linia porţii mingea trimisă de Diogo. Asaltul constănţenilor s-a concretizat abia cu patru minute înainte de final, cînd Mansur, introdus inspirat de Şumudică, a profitat de degringolada din defensiva bucureştenilor şi a marcat, din 6 m, după lovitura liberă executată de Cristocea. Cele trei puncte au urcat formaţia de pe litoral în apropierea locurilor fruntaşe (locul 7, 10p), motiv de sărbătoare pentru fotbaliştii Farului, care au cîntat în vestiar, trimiţînd un mesaj clar către conducerea clubului: “Să vină banii la băieţi!”

Au evoluat - FC Farul (antrenor Marius Şumudică): Vlas - Măţel, Papp, Diogo, Mendy - B. Andone (59 L. Mihai II), Cristocea, Teekloh (71 Rusmir), C. Matei (73 Mansur) - M. Ene, Chico; Sportul: (antrenor Tibor Selymes): Viciu - Cr. Irimia, Patriche, Ghinga, Cazan - C. Gheorghe (62 Ciupe), Nicola (88 Dobre), Cruceru, Postolache - Ferfelea, M. Nae (56 Truţă). Marcator: Mansur 87. Cartonaşe galbene: Vlas, Diogo, Mendy, Cristocea/ M. Nae, Ferfelea, Ghinga 2, Postolache. Cartonaş roşu: Ghinga. Au arbitrat: Cristian Sava (Bacău) - Lucian Sîrbu (Focşani) şi Daniel Hîrlab (Braşov).

Secretul lui Şumudică

La finalul partidei, Marius Şumudică şi-a lăudat elevii, declarîndu-se încîntat de atitudinea acestora pe tot parcursul partidei. “A fost o victorie obţinută greu, dar una meritată. Am avut şi şansă, dar să nu uităm că ne-am creat multe ocazii şi nu am reuşit să marcăm. Este victorie jucătorilor şi îi felicit pentru atitudinea din teren. Nici nu am pregătit acest joc. Le-am pus în vestiar zece coli pe care am scris: Demonstraţi că aveţi caracter! Au arătat că au caracter şi, chiar dacă unii ne-au acuzat că vineri am făcut grătare, au reuşit să cîştige acest meci. Este greu să joci cînd sînt probleme, însă ei au trecut peste discuţiile din ultima vreme. Sîntem în grafic, am început să jucăm bine şi am ajuns la al treilea meci fără gol primit. Dacă luăm trei puncte şi în etapa viitoare, cu Săgeata, urcăm aproape de locurile care aduc promovarea”, a spus tehnicianul Farului. “Am jucat bine, iar Farul nu a fost cu nimic peste noi. Cred că un egal ar fi fost mai corect. Arbitrajul a fost mult în favoarea Farului şi nu a sancţionat faulturile făcute în atac de constănţeni, care au lovit cu coatele şi cu capul”, a replicat antrenorul Sportului, Tibor Selymes. În schimb, Mansur, marcatorul unicului gol, şi-a făcut singur un cadou în ziua în care musulmanii au sărbătorit cea mai importantă sărbătoare din Islam, Ramazan Bayram. “Îi mulţumesc lui Allah şi antrenorului meu. Şumudică mi-a spus tot timpul că sînt un jucător bun şi sînt foarte fericit că am reuşit să înscriu. În sezonul viitor, Farul va juca în prima ligă”, a spus nigerianul în vîrstă de 18 ani.