Victorie cu mari emoţii pentru CVM Tomis

Jucătorii de la CVM Tomis Constanţa au resimţit şocul evenimentelor de săptămâna trecută încă din startul partidei cu CSM Bucureşti, desfăşurată sâmbătă, în etapa a 20-a din Divizia A1 la volei masculin. Cu toate că au jucat pe teren propriu, voleibaliştii constănţeni au fost de nerecunoscut în primele două seturi, controlate aproape în totalitate de formaţia oaspete. A noua clasată din campionatul nostru s-a distanţat constant pe tabela de scor, a condus chiar şi cu şapte puncte diferenţă şi a câştigat confortabil primul set, la 20. Pe aceleaşi coordonate s-a jucat şi actul secund, în care bucureştenii au condus în permanenţă: 1:4, 6:10, 13:18, 16:21. La acest scor, pe serviciul lui Maiyo, Tomis a reuşit o revenire senzaţională! Jocul mediocru de până atunci a dispărut, blocajul şi defensiva au început să funcţioneze foarte bine şi gazdele au egalat la 21, apoi şi-au adjudecat setul la 23. Parţialul al treilea a început sub semnul echilibrului, însă tot oaspeţii au condus pe tabelă, până la 16:18. Tomis a reuşit atunci trei puncte la rând şi s-a impus cu 25:20 în acest set, iar oaspeţii au cedat. Ultimul act a fost dominat clar de gazde, care au condus cu 19:11 şi 24:17, bucureştenii revenind pe final. Scor final: CVM Tomis Constanţa - CSM Bucureşti 3:1 (20:25, 25:23, 25:20, 25:20).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „A fost un meci pe muchie de cuţit, dar ne aşteptam să fie aşa. Am jucat fără antrenorii cu care eram obişnuiţi şi este destul de dificil să-ţi intri în ritm, mai ales din punct de vedere psihic. Ne-a afectat puţin această despărţire de cei doi antrenori şi de libero. Îi mulţumesc antrenorului de la juniori, Răzvan Parpală, care ne-a ajutat la acest meci. Acum vine Jorge Cannestracci, un antrenor de mare valoare, care a mai fost la Constanţa, şi sper ca la meciul cu Tel Aviv echipa să arate altfel” - Radu Began (căpitan CVM Tomis). „O victorie rămâne victorie, indiferent dacă ai obţinut-o greu sau uşor. Toată lumea ştie în ce condiţii am jucat astăzi (n.r. - sâmbătă), iar cel mai important este că am câştigat toate cele trei puncte. Am arătat că rămânem o echipă, chiar şi în aceste momente mai grele. Atunci se arată caracterele adevărate, la greu. Am arătat tuturor că putem câştiga şi fără libero-ul Ivanov, şi fără cei doi antrenori bulgari pe bancă, dar şi că Tomis are jucători cu multă ambiţie şi cu spirit de echipă” - Juan Carlos Blanco (jucător CVM Tomis). „Am venit aici să jucăm cât mai bine şi să câştigăm puncte, pentru că situaţia din clasament ne impune acest lucru. Consider că băieţii au jucat foarte bine în primele trei seturi. În setul secund au fost ceva probleme cu un arbitraj... nu spun ostil, poate că neatent la unele faze. Am pierdut acel set pe nişte greşeli de arbitraj, poate că patru mingi au fost clare pentru noi, iar măcar două trebuiau să fie de partea noastră. Aici s-a rupt totul, pentru că la 2:0 joci altfel decât la 1:1. Meciul s-a relansat, iar contra unei echipe ca Tomis este mai greu să mai revii la conducere decât cu alte echipe” - Vicenţiu Dumitrescu (antrenor principal CSM).

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Răzvan Parpală): Blanco - Maiyo, Birău, Bojovic, Voinea, Torcello şi Mihăilă - libero (au mai jucat: Began, Lescov, Everaldo şi Spînu); CSM (antrenori Vicenţiu Dumitrescu şi Dan Lăzărescu): Teotoc - Purice, Macovei, Măcicăşan, Didorciuc, Zoltan Bela Kovacs şi Gh. Ilie - libero (au mai jucat: Prunişoară şi Andrieş). Au arbitrat: Benone Vişan (Bucureşti) şi Octavian Diaconiţa (Piatra Neamţ).

Celelalte rezultate din etapa a 20-a: U. Timişoara - CSU Galaţi 3:0 (25:20, 25:23, 25:15); Dinamo Bucureşti - Unirea Dej 3:1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:23); VCM Piatra Neamţ - U. Cluj 3:0 (25:15, 25:23, 25:14); SCM U. Craiova - Remat Zalău 1:3 (23:25, 15:25, 25:23, 25:27); Explorări Baia Mare - Steaua Bucureşti 3:0 (25:19, 25:21, 25:18). Astăzi, de la ora 17.00, va avea loc întâlnirea Explorări Baia Mare - CSU Galaţi, restanţă din etapa a 18-a.

Clasament: 1. Remat Zalău 49p (setaveraj: 51:11); 2. CVM TOMIS CONSTANŢA 48p (52:12); 3. Dinamo Bucureşti 39p (47:26); 4. Explorări Baia Mare 34p (41:30); 5. VCM Piatra Neamţ 33p (39:31); 6. Steaua Bucureşti 27p (31:34); 7. Unirea Dej 26p (34:34); 8. SCM U. Craiova 24p (32:38); 9. CSM Bucureşti 22p (29:36); 10. U. Cluj 15p (21:48); 11. CSU Galaţi 6p (10:48); 12. U. Timişoara 4p (12:51).

CANNESTRACCI CONDUCE AZI PRIMUL ANTRENAMENT. Victoria cu CSM a fost extrem de importantă pentru moralul echipei constănţene, condusă de pe bancă în acest joc de Răzvan Parpală, antrenor la formaţiile de cadeţi şi juniori ale clubului. Parpală va rămâne secund la CVM Tomis, alături de noul antrenor principal, Jorge Cannestracci, care a ajuns în Sala Sporturilor exact când meciul de sâmbătă se apropia de final. „Mă bucură faptul că am revenit aici, la Constanţa. Am avut atunci (n.r. - 2006-2007) un sezon foarte bun, în care Tomis a câştigat primul său titlu naţional. Am amintiri foarte plăcute de atunci: mi-au plăcut oamenii, mi-a plăcut oraşul. Nu va fi uşor să repetăm performanţele de atunci, când am reuşit eventul. Voi începe treaba chiar de mâine (n.r. - duminică), când voi studia meciurile lui Maccabi Tel Aviv. Este o echipă care în ultimii trei-patru ani a crescut mult în valoare”, a fost prima declaraţie a noului antrenor al Tomisului, care va trebui să se acomodeze foarte rapid şi cu fusul orar, şi cu gerul din România, pentru că tocmai a venit din Argentina, unde este vară şi sunt 35 de grade! Primul meci pentru Cannestracci este cel de miercuri, cu Maccabi Tel Aviv (ora 18.00, Sala Sporturilor din Constanţa), contând ca manşă tur din sferturile de finală ale Cupei Challenge. Ca de obicei înaintea partidelor importante din Cupele Europene, clubul constănţean organizează astăzi, de la ora 12.00, la Sala Sporturilor, o conferinţă de presă în care va prefaţa disputa de miercuri.