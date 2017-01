Victorie cu punct bonus pentru RCJ Farul

RCJ Farul Constanţa a obţinut, duminică, la Iaşi, prima victorie cu punct bonus din acest sezon al Superligii Naţionale. Cu o formulă nouă faţă de cea care învinsese campioana CSM Baia Mare în urmă cu o săptămână, constănţenii au câştigat, cu 33-5 (14-0), disputa cu nou-promovata CS Poli Agro Iaşi, consolidându-şi locul 4 în clasament. „Un meci bun. În mare parte sunt mulţumit de modul în care a evoluat echipa. Am avut mai multe absenţe pentru că am vrut să gestionăm mai bine accidentările. Am urmărit şi modul în care reuşesc să se exprime unii jucători în acest angrenaj al echipei. Iaşiul a oferit o replică mai bună în prima repriză, dar nu ne-a pus niciun moment mari probleme“, a precizat directorul sportiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Pentru RCJ Farul au evoluat: Gorun, Cornei, Sasu, Agiacai, Cr. Munteanu, Ackerman, Van Neel, Morrison, Zainea, Bezuşcu, D. Harpe, Mbimbo, Apostol, S. Harpe, Stein. Au mai intrat: Van der Linde, du Toit, Rice, Mototolea, Puişoru şi Stein. Pentru RCJ Farul au marcat: D. Harpe - 3 eseuri, Mbimbo şi Cr. Munteanu - câte un eseu, Bezuşcu - 4 transformări.

Rezultatele etapei: U. Cluj - Steaua Bucureşti 10-50, CSM Bucureşti - Dinamo Bucureşti 16-22, CS Poli Agro Iaşi - RCJ Farul Constanţa 5-33, CSM Baia Mare - RCM Timişoara 19-7. Clasament: 1. Baia Mare 24p, 2. RCM Timişoara 23p, 3. Steaua 20p, 4. RCJ FARUL 18p, 5. Dinamo 15p, 6. CSM Bucureşti 10p, 7. Poli Iaşi 4p, 8. U. Cluj 2p.