Victorie cu punct-bonus pentru naționala de rugby, în Belgia

Naționala de rugby a României a învins sâmbătă reprezentativa Belgiei cu scorul de 33-17 (14-0), într-un meci care a avut loc pe stadionul „Roi Baudouin” din Bruxelles, în etapa a 4-a din Rugby Europe Championship. „Stejarii”, care au obținut și punctul-bonus ofensiv, au punctat prin eseurile lui Jack Cobden (minutele 9 și 20), Johan van Herdeen (45), Alexandru Gordaș (71) și Florin Vlaicu (77), primele patru fiind transformate de Vlaicu. Gazdele au reușit două eseuri, prin Charles Reynaert (41) și Jean-Baptiste De Clercq (54), transformate de Kevin Williams, jucător care a concretizat și o lovitură de pedeapsă. În meciul de la Bruxelles, Vlaicu a bifat prezența cu numărul 100 în naționala României, iar aripa de origine engleză Jack Cobden și-a făcut debutul pentru România.

Partida a fost dominată de tricolori, care și-au surprins adversarul cu un joc bun pe treisferturi și cu o înaintare care a știut să forțeze în momentele decisive, deși în defensivă au apărut destule probleme. Chiar dacă este codașa clasamentului, Belgia nu a fost chiar o pradă ușoară, jucând extrem de ambițios și agresiv și având momente, mai ales în repriza a doua, în care a pus în dificultate apărarea României.

Au evoluat pentru România: Ionuț Badiu, Eugen Căpățînă, Alexandru Țăruș - Johan Van Heerden, Marius Antonescu - Viorel Lucaci, Mihai Macovei, Andrei Gorcioaia - Vali Calafeteanu, Florin Vlaicu - Jack Cobden, Sione Fakaosilea, Jack Umaga, Mădălin Lemnaru - Cătălin Fercu (rezerve: Andrei Rădoi, Constantin Pristaviță, Alexandru Gordaș, Valentin Popîrlan, Dorin Lazăr, Florin Surugiu, Jody Rose, Stephen Shennan.

Tot sâmbătă, Spania a învins Germania, în deplasare, cu 32-15. Partida Georgia - Rusia este programată duminică, de la ora 16.00. România a acumulat 15 puncte în Rugby Europe Championship, ediția 2017, și este lider provizoriu. Urmează în clasament Georgia (14p, un meci mai puțin disputat), Spania (8p), Germania (8p), Rusia (4p, un meci mai puțin disputat) și Belgia (2p).

În ultima etapă din ediția 2017 a REC, „Stejarii” vor înfrunta săptămâna viitoare, la București, puternica reprezentativă a Georgiei. În primele trei meciuri din acest an, România a pierdut în deplasare în fața Germaniei, scor 38-41, a învins Spania pe teren propriu, scor 13-3, și s-a impus în fața Rusiei, în deplasare, scor 30-10.

FLORIN VLAICU A MARCAT ȘI UN ESEU LA SELECȚIA CU NUMĂRUL 100

„A fost un meci greu, mă bucur că l-am câştigat şi că vom pregăti meciul cu Georgia cu un moral pozitiv. Mă bucur că într-o zi atât de specială pentru mine am reuşit să marchez şi eseu, a fost un eseu colectiv, ca să spun aşa, pentru că practic molul a dus balonul până la un pas de terenul de ţintă şi eu nu am avut decât să îl pun jos. Este o zi frumoasă pentru mine, dincolo de faptul că acest eseu ne-a ajutat să obţinem şi bonusul ofensiv, am reuşit un joc bun de echipă. Am avut câteva scăpări în apărare, însă per total a fost o victorie meritată, am muncit mult pentru ea. Le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de noi, am avut un public frumos la Bruxelles”, a declarat Florin Vlaicu (30 de ani), care este recordmanul de prezenţe la echipa naţională pentru rugbyul românesc.

