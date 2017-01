Victorie cu punct-bonus pentru rugbyștii de la CS Năvodari

Până duminică, atunci când va juca Știința Petroșani, CS Năvodari este lider provizoriu în Divizia Națională de seniori, în urma victoriei obținute sâmbătă dimineață, pe terenul lui RC Bârlad, în etapa a 5-a a campionatului. Dobrogenii s-au impus cu scorul de 39-12 (24-7), la capătul unei partide pe care au dominat-o cu autoritate. Formația antrenată de Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase a realizat cinci eseuri, prin Burlacu (2), Agiacai, Papaiane și Pîrvu, astfel că și-a trecut în cont și punctul-bonus ofensiv. Celelalte puncte au fost înscrise de Ignea (trei transformări și două lovituri de pedeapsă) și de Trandafir (transformare).

„Prima repriză a fost excepțională, chiar dacă terenul a fost foarte moale, pentru că a plouat mult pe acolo în ultimele zile. Am dominat clar jocul pe înaintare și am aplicat perfect ceea ce lucrasem toată săptămâna la antrenamente. În repriza a doua, ei au marcat imediat un eseu, apoi meciul s-a desfășurat numai în jumătatea de teren a gazdelor. Am fost net superiori la grămezi ordonate și la margini. Această victorie ne oferă un moral foarte bun înaintea etapei viitoare, când jucăm tot în deplasare, la Buzău”, a declarat Cristian Husea.

Au evoluat pentru CS Năvodari: Zapan, Comănici, Sponte - Burlacu, M. Croitoru - Pîrvu, Niță, Agiacai - Agapie, Ignea - Grigoraș, Papaiane, Puișoru, Ciubotariu - C. Nicolae (au mai jucat: Apetroaie, Strat, Barbu, Toader, Fl. Croitoriu, Miron, Ogea, Trandafir).

Tot sâmbătă dimineață ar fi trebuit să se dispute și meciul RCM Galați - CS Mănăștur, însă oaspeții nu s-au prezentat! Partida CSM Bucovina Suceava - Știința Petroșani va avea loc duminică, de la ora 10.00, iar jocul RC Stejarul Buzău - CSU „Aurel Vlaicu” Arad a fost amânat pentru data de 18 martie 2017, ora 10.00.

În clasament conduce CS Năvodari, cu 21 puncte din 5 jocuri, urmată de Știința Petroșani 18p/4j, RC Stejarul Buzău 14p/4j, CSM Bucovina Suceava 9p/3j, CSU „Aurel Vlaicu” Arad 8p/3j, RC Bârlad 7p/5j, RCM Galați 2p/4j și CS Mănăștur 0p/4j.

Citește și:

CS Năvodari joacă la Bârlad în Divizia Națională de seniori la rugby

Încă o victorie la scor pentru CS Năvodari, în DNS la rugby

CS Năvodari - RCM Galați, în Divizia Națională de seniori la rugby

CS Năvodari a surclasat-o pe CS Mănăștur

CS Năvodari, învinsă la un singur punct diferență!

CS Năvodari a început campionatul cu un succes categoric