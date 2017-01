Victorie de moral pentru CSV 2004 Tomis

CS Volei 2004 Tomis Constanţa a încheiat sezonul regulat în Divizia A1 la volei feminin cu o superbă victorie în faţa Ştiinţei Bacău, scor 3:0 (25:17, 25:17, 25:20). Publicul prezent sâmbătă seară în Sala Sporturilor din Constanţa n-a avut ce regreta, pentru că meciul dintre primele două clasate a oferit un excelent spectacol voleibalistic. “Vioara întâi” a fost formaţia de pe Litoral, dornică de revanşă după ce în tur pierduse cu 0:3. Voleibalistele constănţene au reuşit un meci aproape perfect, pe care l-au controlat cu autoritate în primele două seturi. Ştiinţa şi-a arătat “colţii” în setul al treilea, dar nu a fost capabilă să menţină ritmul până la la doilea time-out tehnic. CSV 2004 Tomis a revenit pe tabelă şi s-a impus în număr minim de seturi, însă această victorie nu-i foloseşte prea mult în clasament. Chiar dacă acum este lider, cu cinci puncte avans, Constanţa are şanse minime să-şi păstreze poziţia, pentru că în ultima etapă va sta. Bacăul mai are de jucat două partide - joi restanţa cu Pro Volei Botoşani şi sâmbătă în ultima rundă cu CSM Lugoj - din care poate acumula cele şase puncte necesare pentru a câştiga sezonul regulat.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Este o victorie importantă doar pentru moral, întrucât nu schimbă cu nimic situaţia din clasament la finalul sezonului regulat. A trebuit să arătăm că suntem mai bune decât ele şi că anul acesta suntem favorite la câştigarea titlului” - Claudia Gavrilescu, căpitan CSV 2004 Tomis. „Sinceră să fiu, ne aşteptam la un meci mai greu. Nu ştiu ce s-a întâmplat la ele, dar noi ne-am mobilizat foarte bine, ne-am dorit foarte mult victoria, pentru moralul nostru şi pentru meciurile foarte grele care vor urma, cu Dinamo” - Diana Neaga, jucătoare CSV 2004 Tomis. „Este o victorie mare pentru noi. Echipa mea a jucat foarte bine şi a reuşit să se concentreze pe toată durata meciului, ceea ce a şi dus la acest rezultat. În primul rând, preluarea a fost mult mai bună decât la Bacău, fără greşeli, peste 80% pozitivă, iar acesta este principalul motiv pentru care am avut un atac foarte puternic, peste 40% încheiat cu punct. Noi am impus ritmul partidei, prin ideea de a direcţiona serviciul (n.r. - Elisei a făcut 59 de preluări din totalul de 70 al echipei din Bacău!)” - Darko Zakoc, antrenor principal CSV 2004 Tomis. „E o victorie importantă în primul rând pentru moralul cu care vom începe play-off-ul, pentru că în clasament nu mai are importanţă. Bacăul este o echipă foarte puternică şi ne aşteptam la orice rezultat. Sunt foarte fericit că am învins, le felicit pe fete şi pe antrenori şi sper să o ţinem tot aşa de acum încolo, fără nicio înfrângere şi fără niciun set pierdut până la sfârşitul campionatului” - Cristian Zgabercea, preşedinte CSV 2004 Tomis. „A fost un meci frumos, la fel ca şi cel din tur, de la Bacău. Nu sunt foarte mulţumit de evoluţia noastră, dar sper ca până la partidele următoare să rezolvăm problemele apărute la acest joc şi să ne revenim. Cred că echipa gazdă a servit astăzi mai bine decât noi, aici s-a făcut diferenţa” - Florin Grapă, antrenor principal Ştiinţa Bacău.

Au evoluat - CSV 2004 Tomis (antrenori Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga - Nikolova, Butnaru, Gavrilescu, Nemţanu, Majstorovic şi Vujovic - libero (au mai jucat: Viviane, Bobi şi Trică); Ştiinţa (antrenori Florin Grapă şi Melu Manta): Polishchuk-Kotova - Iosef, Herlea, Faleş, Elisei, Bunea şi Manu - libero (au mai jucat: Lupu şi Purice). Au arbitrat: Corneliu Malaxia şi Benone Vişan (ambii din Bucureşti).

Celelalte rezultate înregistrate sâmbătă: U. Cluj - Dinamo Bucureşti 0:3 (13:25, 20:25, 22:25); CSM Sibiu - SCM U. Craiova 0:3 (23:25, 20:25, 18:25); CSM Lugoj - CSU Tg. Mureş 1:3 (25:18, 19:25, 17:25, 20:25); CSM Bucureşti - Unic LPS Piatra Neamţ 3:0 (25:22, 25:22, 25:14). Pro Volei Botoşani a stat.

Clasament

1. CSV 2004 Tomis 20 18 2 55: 9 53

2. Ştiinţa Bacău 18 16 2 50: 9 48

3. Dinamo Bucureşti 19 15 4 52:17 46

4. Unic Piatra Neamţ 18 12 6 40:27 36

5. Medicina Tg. Mureş 19 9 10 33:36 28

6. CSM Lugoj 18 10 8 32:32 27

7. Pro Volei Botoşani 18 8 10 29:32 26

8. SCM U. Craiova 19 6 13 22:41 18

9. CSM Bucureşti 19 3 16 15:48 10

10. U. Cluj 19 3 16 14:51 9

11. CSM Sibiu 19 3 16 11:51 8

* Penicilina Iaşi s-a retras din campionat