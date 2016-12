Victorie de moral pentru CVM Tomis

Vineri seară, în prologul etapei a 14-a din Divizia A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa a câştigat cu 3:0 (27:25, 25:22, 25:20) meciul jucat în deplasare cu Remat Zalău, campioana ultimelor trei ediţii. În urma acestui succes, echipa constănţeană a rămas în fruntea clasamentului, cu cinci puncte avans faţă de SCM U. Craiova, a doua clasată, şi cu 12 puncte mai mult decât Remat Zalău, formaţie considerată drept principala rivală la titlu a Tomisului! Este o victorie foarte importantă pentru moralul cu care constănţenii vor aborda play-off-ul, spunea după meci antrenorul Martin Stoev, însă după acest eşec echipa din Zalău riscă să nu prindă una dintre primele patru poziţii în sezonul regulat, având un program destul de dificil în continuare.

„Ne aşteptam să învingem la Zalău, dar nu aşa de categoric. Am pregătit foarte bine jocul, staff-ul tehnic şi-a făcut bine treaba, iar rezultatul muncii noastre s-a văzut pe tabelă. Noi tratăm fiecare adversar cu acelaşi respect şi nu ne temem de nicio echipă. S-a văzut şi pe terenul echipei din Zalău că am fost mai determinaţi, de aici şi rezultatul”, a declarat Sergiu Stancu, unul dintre centrii Tomisului. „Eu unul eram sigur de victoria noastră, dar nu mă aşteptam să o reuşim aşa de uşor. Să nu uităm că am avut de multe ori avantaj destul de mare pe tabelă, iar adversarii au recuperat pe finalurile seturilor. Am simţit de acolo, din teren, că ne aflăm la conducerea jocului şi că nu putem pierde. De fiecare dată când forţam, ne desprindeam. E un rezultat normal din punctul meu de vedere, dar nu mă aşteptam chiar la 3:0”, a adăugat un alt voleibalist constănţean, Andrei Spînu.

Rezultate complete ale etapei a 14-a: U. Cluj - SCMU Craiova 0:3 (20:25, 18:25, 23:25); Remat Zalău - CVM Tomis Constanţa 0:3 (25:27, 22:25, 20:25); Dinamo Bucureşti - Explorări Baia Mare 2:3 (25:17, 28:26, 22:25, 29:31, 11:15); Phoenix Şimleul Silvaniei - Unirea Dej 3:1 (18:25, 25:20, 25:17, 25:23). Meciul CSM Bucureşti - VCM Piatra Neamţ a fost amânat. Steaua Bucureşti a stat.

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 32p (setaveraj: 36:16); 2. SCM U. Craiova 27p (33:20); 3. Unirea Dej 23p/12j (28:17); 4. Explorări Baia Mare 23p/12j (28:19); 5. Remat Zalău 20p (25:22); 6. Phoenix 20p (26:24); 7. Dinamo Bucureşti 19p (21:23); 8. VCM Piatra Neamţ 17p/12j (24:26); 9. CSM Bucureşti 16p/12j (19:24); 10. Steaua Bucureşti 10p/12j (13:27); 11. U. Cluj 0p (4:39).