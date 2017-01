Victorie de moral pentru HCM

13:38:55 / 11 Mai 2015

A gresit si antrenorul

Sunt un spectator,deci nu un specialist,dar am de comentat ceva legat de meciul al treilea cu CSM Bucuresti.Daca cu un meci injainte a mers exceptional in poarta Stanescu de ce nu a fost fost folosit si in al treilea meci tot el. Nu am nimic cu Popescu e foarte bun si el dar Stanesacu era in mare forma ! De ce a fost folosit cu insistenta Rakcevici cand se vedea cat de colo ca era neeficient si se mai pierdeau si mingii pentru a fi angajat in actiuni ! Nu am nimic cu Rakcevici, este bun ,este un luptator dar in acel meci nu a mers ! Cine stie,sa nu fi fost CEVA la mijloc,Doamne Fereste ! Si mai ma deranjeaza rautatea si tradarea unor machedoni constanteni gen ZICU,STRAVOSITU si chiar si Hagi ! Daca ii deranjeaza Constanta si majoritatea constantenilor atunci sa se mute definitiv in alt oras !