Victorie de moral pentru HCM

17:56:44 / 13 Septembrie 2014

handbal

Acest campionat va fi foarte greu - Minaur si Bacau trec prin schimbari profunde, dar se vor suda in timp si vor fi greu de batut peste cateva luni. Dinamo a facut o campanie de achizitie spectaculoasa, incepuse decent campionatul, dar azi a fost spulberata, pe teren propriu, de o echipa (CSM Bucuresti) care a jucat entuziasmant 30-37(10-20). Antrenorul lui Dinamo a fost, de altfel, demis dupa meci. Odorheiul este si el in forma si are si atuul omogenitatii si un lot echilibrat. Deci sunt 5-6 echipe care pot lua titlul. Va conta foarte mult forma din play-off si...loturile cu care candidatele la titlu vor aborda play-off-ul, pentru ca multe se pot intampla in pauza de iarna.