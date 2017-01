Victorie fără drept de apel pentru HCM

Aşa cum era de aşteptat, Handbal Club Municipal Constanţa a obţinut, sîmbătă, un succes confortabil în partida din deplasare cu CS Piteşti. Întîlnirea din etapa a 18-a a Ligii Naţionale de handbal masculin s-a încheiat cu victoria HCM-ului la o diferenţă categorică, 34-15. În faţa unei echipe ce nu mai are nicio şansă de a evita retrogradarea, formaţia constănţeană a zburdat pe teren, reuşind cea mai clară victorie din acest sezon. Soarta partidei era pecetluită după prima repriză, HCM intrînd la cabine cu un avans liniştitor, 17-5. Repriza a doua s-a desfăşurat sub aceleaşi auspicii, cu HCM marcînd gol după gol în timp ce piteştenii încercau din răsputeri să limiteze proporţiile scorului. Pentru antrenorul Zoran Kurtes a fost şi un nou prilej de a rula întreg lotul înscris pe foaia de joc, în partea a doua a meciului menajînd unii dintre titulari. Golurile echipei constănţene au fost reuşite de Nicolae 6 goluri, Pavlovic 5g, Hejtmanek şi Schuch - cîte 4g, Sadoveac, Sabou, Toma, Csepreghi - cîte 3g, Adzic, Popovic, Buricea - cîte un gol. „A fost mult mai uşor decît ne aşteptam. Steaua cîştigase la Piteşti doar la trei goluri diferenţă şi ne gîndeam că vom avea o partidă dificilă. Am jucat însă foarte bine, ne-am desprins din ce în ce mai mult pe tabelă şi am cîştigat detaşat. În repriza a doua, a fost rulat întreg lotul de jucători. Sîntem în creştere de formă şi acest lucru este pozitiv în perspectiva partidelor ce vor urma“, a declarat portarul Rudi Stănescu. În ceea ce priveşte lupta pentru titlul de campioană, Stănescu nu crede că Steaua a ieşit complet din luptă: „Sînt la o distanţă mare de noi dar asta nu înseamnă că au ieşit complet. Jocul rezultatelor îi poate aduce din nou pe o poziţie bună. Noi trebuie să ne vedem doar de meciurile noastre. Meciul de acasă cu Reşiţa cred că este decisiv pentru campionat“.

Celelalte rezultate ale etapei: UCM Reşiţa - CSM Medgidia 30-23; Dinamo - Steaua 38-26; Bucovina Suceava - Pandurii Tg. Jiu 32-22; Ştiinţa Bacău - Poli Izometal Timişoara 27-23; Minaur Baia Mare - U. Cluj 23-20; CSM Oradea - HC Odorhei 27-35.

Clasament

1. HCM Constanţa 18 15 0 3 510-422 30

2. UCM Reşiţa 18 13 1 4 541-467 27

3. Dinamo 18 12 2 4 553-519 26

4. Ştiinţa Bacău 18 12 0 6 519-497 24

5. HC Odorhei 18 11 1 6 500-484 23

6. Steaua 18 10 2 6 560-509 22

7. Bucovina Suceava 18 8 2 8 521-491 18

8. U. Cluj 18 7 2 9 518-545 16

9. CSM Medgidia 18 7 1 10 471-482 15

10. Lignitul Tg.Jiu 18 6 3 9 466-480 15

11. Minaur Baia Mare 18 7 1 10 449-493 15

12. Poli Timişoara 18 5 3 10 464-485 13

13. CS H&V Piteşti 18 1 2 15 445-542 4

14. CSM Oradea 18 2 0 16 496-597 4