Victorie fără dubii pentru CSM Medgidia

Aflată în pragul desfiinţării din cauza problemelor financiare, CSM Medgidia a făcut un pas important în lupta pentru evitarea retrogradării, învingând sâmbătă, cu 35-24, pe teren propriu, una dintre contracandidate, Rom Cri Braşov, în etapa a 10-a a Ligii Naţionale. Elevii lui Florin Cazan au condus încă din start în disputa cu “lanterna roşie” a clasamentului, iar la pauză au avut un avantaj de patru goluri, 15-11. La gazde a debutat cu această ocazie şi Răzvan Enescu, aflat la primul joc oficial după revenirea din campionatul Turciei. “Nu am avut probleme şi am condus tot timpul. Este o victorie importantă, obţinută în faţa unei contracandidate la evitarea retrogradării, şi mă bucur că am urcat un loc în clasament. În plus, este un succes pentru moralul nostru şi pentru imaginea echipei. Sper să mai obţinem patru puncte în etapele rămase din acest tur de campionat. În privinţa banilor, aşteptăm să primim o parte din restanţe în această săptămână”, a spus antrenorul-jucător Florin Cazan. Au marcat pentru CSM Medgidia: Sas 7 goluri, Galan şi Marinescu - câte 6g, Nemenco 5g, Murtaza 4g, Enescu 3g, Cazan şi Oselinsche - câte 2g.