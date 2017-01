Victorie fără probleme pentru Săgeata

După sincopa de săptămâna trecută, de la Tulcea, Săgeata Năvodari şi-a revenit şi a bifat vineri un nou succes, impunându-se, cu 2-0, pe teren propriu, în faţa celor de la FC Snagov, în etapa a 23-a a Ligii a II-a. Într-o formulă ofensivă, echipa pregătită de Aurel Şunda a început în forţă şi Marius Jianu a irosit ocazia deschiderii scorului încă din primul minut. Jianu s-a revanşat la jumătatea reprizei, când l-a servit perfect pe Sorin Chiţu, iar golgeterul năvodărenilor a marcat cu capul, din 4 m. Gazdele au continuat să domine, dar până la pauză nu au mai reuşit să înscrie, acelaşi Jianu ratând de două ori din poziţii favorabile. Evenimentul primei jumătăţi a partidei a fost însă accidentarea portarului Florin Olteanu, care a plonjat direct în bară, lovindu-se puternic la umărul stâng, în min. 21. Drept urmare, între buturi a intrat pentru prima oară într-un meci oficial Vlad Gordin, un goalkeeper în vârstă de 24 de ani. După pauză, Săgeata a obţinut o lovitură de pedeapsă, după henţul comis de Cr. Dinu, iar Chiţu a realizat “dubla”, cu o execuţie perfectă, ajungând la 20 de goluri în actualul sezon. Reuşita sa a închis meciul, chiar dacă oaspeţii au încercat să reducă din handicap pe final. „Am început bine şi am fi putut deschide scorul încă din primul minut. Am avut apoi ghinion şi l-am pierdut pe Olteanu, dar înlocuitorul său, Gordin, şi-a făcut datoria. Am marcat un gol frumos, am mai avut câteva ocazii şi am punctat din nou, dintr-o lovitură de pedeapsă. Cred că am făcut cam multe greşeli, dar importante sunt cele trei puncte”, a spus Şunda, care a transmis tuturor năvodărenilor “Sărbători Fericite!”

Au evoluat - Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Fl. Olteanu (21 Gordin) - Bold, Gheară, Goşa, L. Turcu - Olah, Dîlbea, V. Apostol, Vezan (73 Boroştean) - S. Chiţu (86 Şicu), Jianu; FC Snagov (antrenor George Dumitru): Oghinciuc - M. Dumitru, Zeciu, Ad. Popa, Ir. Voicu - Bereşoae (61 Nistor), Cr. Dinu (70 Iordache), R. Iancu (53 Hîncă), V. Dinu I - Cristea, V. Dinu II. Marcator: S. Chiţu 38, 52. Au arbitrat: Claudiu Baboia (Bucureşti) - Ciprian Geambazu (Buşteni) şi Ionel Dumitru (Gherghiţa).