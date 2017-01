Victorie importantă pentru CSU Neptun

11:23:47 / 29 Mai 2015

handbal de calitate

Pt.2,5 si 7: in parte aveti dreptate. Eu va rog sa nu aruncati cu noroi nici in baieti dar nici in fete. In Constanta handbalul a prins foarte bine la public. Sunt multi pasionati de handbal in tribuna. Echipele, fiecare la nivelul investitiilor, in teren si-au facut mai mult decat datoria. Problema grava este la nivel de conduceri de club. HCM-ul a trait doar prin N.Constantinascu. Ali si Puscasu au fost doar salariati ai clubului si cat a fost ok cu banul au incasat. La Neptun, Panait are doar interes material, baza sportiva a ICH-ului, nu cred ca are habar de handbal. Baiceanu, spre surprinderea multora, pentru ca a fost un bun sportiv, este mana criminala ce-si doreste sa duca echipa in liga aIIa si in scurt timp se va vedea de ce.