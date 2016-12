Victorie importantă pentru CSU Neptun

După trei înfrângeri consecutive în campionat, CSU Neptun a reușit să obțină trei puncte foarte importante din confruntarea cu HCM Rm. Vîlcea. Duminică, la Sala Sporturilor, în etapa a 19-a a Ligii Naționale de handbal feminin, CSU Neptun s-a impus cu 25-22 (13-8) în disputa cu echipa pregătită de constănțeanul Dumitru Muși. Un meci pe care Neptunul l-a dominat în marea sa majoritate, a condus cu 4-0 și 7-1 și apoi cu 12-6, pentru ca la pauză să intre la cabine cu un avans de cinci goluri, 13-8. Cu un lot echilibrat valoric, oaspetele s-au apropiat însă treptat pe tabelă și chiar au reușit să restabilească egalitatea, scor 20-20. Finalul întâlnirii a aparținut, din fericire, gazdelor, Enescu și noua achiziție Stoian risipind emoțiile: scor final 25-22 pentru CSU Neptun. „Vîlcea este o echipă care ar fi trebuit să fie în prima jumătate a clasamentului. Și noi am avut momente în care am căzut în joc, nu ne-am mai concentrat, dar victoria este una frumoasă. Am avut și două jucătoare cu probleme și le felicit cu atât mai mult pentru acest succes. Noi nu avem foarte multe valori, astfel că trebuie să câștigăm ca grup“, a precizat antrenorul Ion Crăciun. Pentru CSU Neptun au marcat: Enescu 11g, Stoian 4g, Ivan și Iovănescu - câte 3g, Tamaș și Mărginean - câte 2g.

Într-o altă partidă din etapa a 19-a, disputată sâmbătă, U. Cluj - Unirea Slobozia 31-33. Întâlnirea CSM Ploiești - Dunărea Brăila 34-27 a avut loc joi. Meciurile SCM Craiova - HC Zalău și CSM Cetate Deva - CSM București au avut loc duminică, iar partidele HCM Baia Mare - Mureșul Tg. Mureș (ora 17.00), Corona Brașov - HCM Roman (ora 18.00) se vor disputa miercuri. Clasament: 1. HCM Baia Mare 51p, 2. CSM București 47p, 3. Corona Brașov 42p, 4. HCM Roman 35p, 5. SCM Craiova 33p, 6. Dunărea Brăila 30p, 7. HC Zalău 29p, 8. CSM Ploiești 24p, 9. HCM Rm. Vâlcea 23p, 10. Cetate Deva 18p (golaveraj: 460-512), 11. Unirea Slobozia 18p (465-529), 12. CSU NEPTUN CONSTANȚA 16p, 13. U. Cluj 14p, 14. Mureșul Tg. Mureș 0p.