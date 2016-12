Victorie împotriva “călăului“ Barcelonei

Echipa Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“ şi-a luat o frumoasă revanşă în faţa spectatorilor prezenţi în tribunele stadionului “Farul“, reuşind să învingă, miercuri seară, cu 1-0 (0-0), pe Galatasaray Istanbul, în a doua partidă jucată la “Talent Cup“. După meciul mai puţin reuşit cu Real Madrid, elevii lui Daniel Rădulescu şi Ştefan Petcu au arătat că nu degeaba au cucerit sezonul trecut titlul de vicecampioană a României la această categorie de vârstă, obţinând în faţa echipei “cim-bom-bom“ un succes chiar mai clar decât o arată scorul final. Mult mai prezenţi în joc, mai determinaţi şi mai hotărâţi de a obţine prima victorie, tinerii jucători ai Academiei au atacat încă din primele minute, însă, pe rând, Muscă, Medeşan, Coteanu, Nicola sau Gavra, în două rânduri, nu au reuşit decât să îl evidenţieze pe portarul advers. Golul a venit la două minute de la reluarea părţii secunde, Gavra reluând în poartă, de la marginea careului mic, după ce portarul Uysal respinsese miraculos lovitura de cap a lui Asan. S-au mai ratat alte câteva situaţii foarte bune până la final, iar rezultatul a rămas cel înscris pe tabelă din min. 42. „A fost primul meu meci la Academie şi mă bucur că am debutat cu o victorie. Am arătat că putem juca bine în faţa oricărei formaţii. Cred că fiecare portar se pregăteşte şi pentru loviturile de la 11m, iar eu am fost inspirat în această seară. Doar Academia putea să îmi ofere o astfel de şansă, de a evolua împotriva unor astfel de formaţii“, a declarat la final unul dintre cei mai buni jucători ai Academiei, portarul George Şerban. La loviturile de la 11 m s-a impus tot Academia Hagi, scor 5-3 (Nazîru, Gavra, Iancu, Medeşan şi Omeag / Dogan, Tokmak, Gemici).

Au evoluat - Academia Hagi (antrenori: Daniel Rădulescu şi Ştefan Petcu): Şerban - Soldat (45 Omeag), Blăniţă, Nazîru, Medeşan - Tiron (59 Bangheorghe), Muscă (52 Bolla), Asan (59 Iancu) - Nicola (59 Chiazim), Gavra, Coteanu (59 Păiuş); Galatasaray (antrenori: Tayfun Hut şi Ahmet Gecer): Uysal - Tokmak, Ziyanak, Altun, Ozer - Deniz, Gultekin, Cengiz - Guncan, Gemici, Dogan. Au mai jucat: Demir, Cicek, Kurular, Caglar, Bahcivan. Au arbitrat: Dan Burcă (Mangalia) - Bella Szoke şi Paul Dimancea. Rezervă: Fernando Costache (toţi din Constanţa).

Turneul “Talent Cup“ este organizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean şi Consiliul Local Constanţa, alături de Fundaţia “Gheorghe Hagi“, cotidianul Telegraf fiind partener media al acestui eveniment.