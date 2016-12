Victorie în efectiv redus pentru CV 2004 Tomis

CV 2004 Tomis Constanţa a obţinut sâmbătă, pe teren propriu, a doua victorie din acest campionat, 3:1 (23:25, 25:16, 25:19, 25:18) cu SCM U. Craiova în etapa a 3-a din Divizia A1 la volei feminin. Scorul pe seturi poate indica o victorie lejeră pentru “sirene”, după un prim set pierdut neaşteptat, însă meciul a fost foarte dificil pentru formaţia gazdă şi doar printr-o mobilizare exemplară voleibalistele constănţene au reuşit să întoarcă rezultatul.

ZARKOVA A SUFERIT O ENTORSĂ LA GLEZNĂ. Neaşteptat pentru o echipă gazdă, campioana a trecut pe foaia de joc doar nouă jucătoare! Vesovic nu a revenit încă de la Cupa Mondială, Bogmatser şi Zakreuskaya sunt plecate în Ucraina, respectiv în Belarus, pentru a-şi lua viză, Martiniuc nu este încă legitimată, iar Ciobanu se află în refacere după operaţia la genunchi. În primul set, centrul Zarkova s-a accidentat (entorsă la gleznă) la scorul 23:24, iar pe bancă mai era o singură rezervă, Ispas! Trică intrase deja în locul lui Butnaru, pentru câteva puncte, astfel că nu mai putea fi reintrodusă în joc. Ispas (1,70 m înălţime), libero de meserie, n-a apucat să sară la blocaj, pentru că oaspetele au încheiat setul cu un as! Din setul al doilea, Tomis a jucat în aceeaşi alcătuire: Neaga - Cazacu, Butnaru, Gavrilescu, Trică, Teneva şi Vujovic - libero.

AU DECIS SERVICIILE BULGĂROAICEI TENEVA. După ce în primele două seturi a comis o mulţime de erori, la preluare şi în atac, Radosveta Teneva şi-a revenit în ultimele două seturi. Pe serviciile ei şi cu Gavrilescu, Trică şi Cazacu în prima linie, Tomis a recuperat şi s-a distanţat decisiv: de la 10:13 la 17:13 în setul 3, de la 7:10 la 16:10 în setul 4. În etapa viitoare, programată miercuri, Tomis va juca în deplasare cu nou promovata SCM CSU Argeş Volei Piteşti.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „A fost un meci dificil, pentru că au lipsit câteva jucătoare din lotul nostru. S-a simţit lipsa omogenităţii, dar valoarea noastră superioară s-a văzut în final” - Claudia Gavrilescu (căpitan CV 2004 Tomis). „Nu a fost deloc un meci uşor. Craiova a fost mai omogenă, pentru că echipa noastră a avut multe jucătoare plecate la loturile naţionale în ultima perioadă, am făcut puţine antrenamente împreună şi asta s-a văzut pe teren. Am pornit puţin mai greoi în acest meci, dar asta nu pentru că am fi tratat de sus adversarele, ci pentru că ele ne-au surprins puţin cu jocul lor foarte bun” - Alexandra Trică (jucătoare CV 2004 Tomis). „Nu putem să ne bucurăm de această victorie, pentru că am pierdut o titulară, pe Zarkova. Cam aşa se întâmplă de obicei, când joci în asemenea condiţii apar accidentările. Acest moment neplăcut a constituit un şoc pozitiv pentru restul fetelor, care s-au mobilizat şi au întors rezultatul” - Darko Zakoc (antrenor principal CV 2004 Tomis).

Au evoluat - Tomis (antrenori Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga - Butnaru, Gavrilescu, Zarkova, Teneva, Cazacu şi Vujovic - libero (au mai jucat: Trică şi Ispas); Craiova (antrenori Berthold Văsuică şi Puşa Dina): Stojadinovic - Zanfir, Vasinca, Maletic, Rogojinaru, Purice şi Guimond - libero (a mai jucat: Hambele). Au arbitrat Veronica Papadopol (Galaţi) şi Oana Forţu (Bucureşti).

Celelalte rezultate din etapa a 3-a: U. Cluj - CSM Lugoj 0:3 (10:25, 15:25, 15:25); CSM Bucureşti - Argeş Volei Piteşti 3:1 (25:17, 27:29, 29:27, 26:24); CSM Sibiu - Dinamo Bucureşti 1:3 (16:25, 25:23, 12:25, 14:25); CSU Tg. Mureş - Ştiinţa Bacău 3:1 (16:25, 25:20, 25:22, 25:17); Unic Piatra Neamţ - Penicilina Iaşi 3:0 (25:11, 25:13, 25:10).

Clasament: 1. Unic Piatra Neamţ 9p (setaveraj: 9:1); 2. Dinamo Bucureşti 7p (8:4); 3. CSM Lugoj 6p (7:3); 4. Ştiinţa Bacău 6p (7:4); 5. CSU Tg. Mureş 6p (6:4); 6. CSM Bucureşti 6p (6:5); 7. CV 2004 TOMIS CONSTANŢA 5p (7:6); 8. CSM Sibiu 3p (4:6); 9. SCM U. Craiova 2p (5:8); 10. Argeş Volei Piteşti 2p (4:8); 11. U. Cluj 2p (4:9); 12. Penicilina Iaşi 0p (0:9).