Victorie în prima rundă pentru BC Athletic

Duminică, în prima etapă din Liga 1 la baschet, ambele echipe din Constanța au obținut victorii la scor. La masculin, BC Athletic a început perfect campionatul, învingând satelitul lui BCM U FC Argeș Pitești cu 96-64, pe sferturi 24-12, 18-16, 25-15 și 29-21. Cu mai mulți jucători experimentați transferați în vară, echipa constănțeană încearcă să joace altceva comparativ cu sezonul trecut, însă deocamdată jocul scârțâie, așa cum s-a întâmplat la meciul amical cu Agronomia 4Sports București, disputat cu patru zile înaintea celui cu piteștenii. Să remarcăm eficacitatea lui Marius Deconescu, care a realizat 24 de puncte duminică, dar și faptul că americanul Jeremi Booth a punctat mai mult la spectaculozitate decât pe tabela de marcaj.

„Am avut ceva emoții înaintea acestui prim joc, pentru că în meciurile de pregătire nu am arătat foarte bine. Știam însă că băieții se vor monta foarte bine pentru primul meci oficial și au reușit să respecte ce le-am spus. Astfel, am tranșat victoria încă din primul sfert al jocului. Încă nu suntem acolo unde îmi doresc eu să fim, din punctul de vedere al jocului. Nu sunt mulțumit în totalitate de coeziunea lotului și la asta încă mai lucrăm. Mai avem mult de muncit, e abia primul meci, iar partidele cu adevărat dificile urmează abia de acum încolo. Sperăm să reglăm până la următoarea partidă problemele din apărare și să câștigăm din nou. Obiectivul nostru, am mai spus-o, este să intrăm în turneul semifinal. Îmi doresc ca juniorii noștri să fie oameni de bază în angrenajul echipei, iar cei mai în vârstă să-i ajute să devină jucătorii de care Constanța are nevoie. Tinerii constănțeni au început să arate altceva față de anul trecut, iar obiectivul nostru este ca ei să joace cât mai mult și să readucă orașul Constanța în Liga Națională“, a declarat antrenorul principal al BC Athletic, Alexandru Olteanu.

Reamintim că în prima etapă a Grupei a 4-a s-a jucat doar la Constanța, celelalte două meciuri fiind amânate: Rapid București - CN „Aurel Vlaicu” București pentru data de 26 octombrie, ora 19.30, iar Phoenix II Galați - Politehnica II Iași pentru data de 18 noiembrie, ora 14.00. În etapa a doua din Liga 1, BC Athletic va juca în deplasare, cu CN „Aurel Vlaicu” București. Partida este programată luni, 30 octombrie, de la ora 16.30.

