Victorie la îndemâna CSV 2004 Tomis

Singura formaţie neînvinsă până acum în campionat, CS Volei 2004 Tomis Constanţa, are o misiune facilă în etapa a 6-a Diviziei A1 la volei feminin. Elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe întâlnesc sâmbătă, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor, pe IOR Bucureşti. Chiar dacă la Constanţa soseşte o echipă din partea inferioară a clasamentului, voleibalistele constănţene sunt precaute. „Nu ştiu nimic despre această echipă. Nu am văzut-o până acum. Ne-am antrenat foarte puternic în această săptămână. Nu ştiu dacă a fost pentru acest meci sau pentru viitor, dar eu cred că niciun meci nu este uşor”, a declarat Ivana Plchotova. După ce a impresionat în partidele amicale susţinute de Tomis înainte de debutul campionatului, extrema Cristina Cazacu şi-ar putea face sâmbătă loc printre titulare, în ciuda faptului că are doar 15 ani. „IOR este o echipă care vine din divizia a doua. Am mai jucat cu ele când eram la Tulcea şi nu cred că au cum să ne pună probleme. Sper să joc bine şi să câştig încrederea antrenorilor. Pentru mine este o onoare ca la această vârstă să am ocazia să joc în Divizia A1. Am emoţii când intru în teren, însă încerc să nu le arăt”, a spus cea mai tânără jucătoare din lotul echipei constănţene. Celelalte partide ale etapei: SCM U. Craiova - CSM 2007 Focşani; CSU Metal Galaţi - U. Cluj; CSM Sibiu - Dinamo Bucureşti; Penicilina Iaşi - CSU Tg. Mureş; Ştiinţa Bacău - Unic Piatra Neamţ. Tot sâmbătă, dar la Bucureşti, echipa a doua a CSV 2004 Tomis înfruntă pe Rapid Bucureşti, formaţie care a retrogradat sezonul trecut din primul eşalon.

Clasament

1. CSV 2004 TOMIS 5 5 0 15: 3 10

2. CSU Metal Galaţi 5 4 1 13: 3 9

3. Dinamo Bucureşti 5 4 1 12: 4 9

4. Ştiinţa Bacău 5 4 1 13: 6 9

5. Unic Piatra Neamţ 5 3 2 11: 6 8

6. CSU Tg. Mureş 5 3 2 10: 8 8

7. Penicilina Iaşi 5 3 2 10:10 8

8. SCM U. Craiova 5 1 4 7:12 6

9. U. Jolidon Cluj 5 1 4 5:12 6

10. IOR Bucureşti 5 1 4 5:13 6

11. CSM Sibiu 5 1 4 4:14 6

12. CSM Focşani 5 0 5 1:15 5