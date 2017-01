Victorie la îndemână pentru CS Tomis

După ce a demonstrat că este una dintre candidatele veritabile la un loc de cupă europeană, formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa speră să îşi păstreze invincibilitatea şi în etapa a 23-a a Ligii Naţionale. Neînvinsă de şapte etape, echipa pregătită de Ion Crăciun şi Victor Dăbuleanu are mare nevoie şi de punctele puse la bătaie în runda programată la sfârşitul acestei săptămâni. Victoria pare la îndemâna constănţencelor, care întâlnesc sâmbătă, de la ora 11.00, pe tern propriu, în Sala Sporturilor, pe HCM Buzău, însă gazdele nu se culcă pe o ureche. „La Roman am jucat ca o echipă şi am demonstrat că putem mai mult decât până acum. Am sperat şi încă mai sperăm la cupele europene. Dar campionatul nu s-a încheiat. Mai este mult de jucat, iar locul cinci nu este asigurat pentru noi, dacă nu batem şi în următoarele etape. Meciul cu Buzău nu va fi un antrenament pentru noi. Va fi un meci foarte important”, a declarat Loredana Mateescu. Pentru această partidă, Tomis nu o va putea folosi pe Amelia Busuioceanu, care se va căsători duminică. Celelalte partide ale etapei - sâmbătă, ora 11.00: HCM Roman - Cetate Deva; Oţelul Galaţi - Rulmentul Braşov; U. Reşiţa - Dunărea Brăila; HCM Baia Mare - Ştiinţa Bacău; HC Zalău - Oltchim Rm. Vîlcea; ora 12.00: Rapid Bucureşti - U. Jolidon Cluj.

Clasament

1. Oltchim 22 22 0 0 840-515 44

2. U. Cluj-Napoca 22 15 2 5 636-556 32

3. HCM Baia Mare 22 14 1 7 647-568 29

4. HCM Roman 22 13 2 6 583-495 28

5. HC Zalău 22 13 2 7 607-546 28

6. Dunărea Brăila 22 13 1 8 632-584 27

7. CS TOMIS 22 12 2 8 597-573 26

8. Cetate Deva 22 10 1 11 574-585 21

9. Oţelul Galaţi 22 8 1 13 572-608 17

10. U. Reşiţa 22 6 2 14 570-633 14

11. HCM Buzău* 22 6 2 14 561-654 13

12. Rulmentul* 22 6 0 16 584-684 11

13. Rapid 22 5 1 16 584-812 11

14. Ştiinţa Bacău 22 2 1 19 537-711 5

* - Echipele Rulmentul Braşov şi HCM Buzău sunt penalizate cu câte 1 punct