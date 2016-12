Victorie la limită pentru CS Tomis

Handbalistele de la CS Tomis Constanţa au debutat cu dreptul în noul an, reuşind să câştige, scor 20-19 (10-8), partida susţinută sâmbătă, pe teren propriu, în faţa uneia dintre formaţiile din plutonul fruntaş, HCM Roman. Intrarea se face doar cu aviz din partea medicului! Aşa ar trebui să sune de acum încolo invitaţia celor de la CS Tomis către suporterii constănţeni la partidele pe care le vor disputa la Constanţa. Ca şi la meciurile precedente, handbalistele de la CS Tomis au ţinut morţiş să-şi “îngroape” şi apoi să-şi “învie” de vreo câteva ori suporterii înainte ca aceştia să se poată bucura la final de o victorie preţioasă. Jucătoarele tomitane au păcătuit şi de această dată în faza de atac, acolo unde au reuşit să ţină ritmul cu formaţia din Roman în special datorită realizărilor personale ale unor jucătoare şi nu în urma unor faze colective bine lucrate, aşa cum ar fi fost normal. Ultimele cinci minute au fost incendiare: Tomis a condus cu 18-17 şi avea două jucătoare în plus pe teren, Roman a preluat conducerea cu 19-18 (!), pentru ca formaţia noastră să revină şi să câştige cu 20-19. „Am avut foarte multe emoţii. Suntem încă o echipă nouă şi nu ne-am omogenizat încă. După ce am condus la început cu 6-1, atacul nu a mai mers aşa bine, însă aşa suntem obişnuite, să ne facem viaţa amară şi nouă, şi celor din tribune. Sper ca acest succes să ne fi descătuşat. Urmează întâlnirea de la Buzău şi nu va fi deloc uşor nici acolo“, a declarat una dintre cele mai bune jucătoare ale Tomisului în acest meci, portarul Mihaela Blaga-Crăcană. „Ne lipseşte atitudinea. Dacă fiecare jucătoare ar evolua la potenţialul ei, atunci nu am mai avea probleme. Bine că am câştigat chiar dacă emoţiile au fost foarte mari“, a spus şi pivotul Aneta Barcan. Au jucat - CS Tomis (antrenor Goran Kurtes): Blaga (9 intervenţii), Avram; Busuioceanu 7g (5x7m), Barcan şi Pîrîianu - câte 3g, Pătru şi Tîlvîc - câte 2g, Zamfir, Seifer şi Maerean - câte 1g, Mateescu, Topa şi Iovănescu; HCM Roman (antrenor: Cornel Bădulescu): Buzilă (4 intervenţii), Cristescu; Tivadar 9g (5x7m), Gherman 6g, Horobeţ 2g, Pop şi Strungaru - câte 1g, Stoleru, Dudescu, Demeterca şi Timaru.

Celelalte rezultate: Rapid Bucureşti - Ştiinţa Bacău 32-23, HCM Baia Mare - Dunărea Brăila 24-27, U. Reşiţa - Rulmentul Braşov 34-24, Oţelul Galaţi - HCM Buzău 27-28, HC Zalău - U. Jolidon Cluj 27-24, Oltchim - CSM Cetate Deva 34-18.

Clasament

1. Oltchim 9 9 0 0 324-208 18

2. HC Zalău 9 6 1 2 247-222 13

3. HCM Baia Mare 9 6 0 3 278-233 12

4. U. Cluj-Napoca 9 6 0 3 235-206 12

5. HCM Roman 9 5 1 3 235-209 11

6. Dunărea Brăila 9 5 1 3 277-247 11

7. CS TOMIS 9 4 0 5 231-225 8

8. Cetate Deva 9 4 0 5 247-261 8

9. Oţelul Galaţi 9 4 0 5 232-248 8

10. U. Reşiţa 9 3 1 5 233-236 7

11. Rulmentul* 9 4 0 5 243-247 7

12. HCM Buzău* 9 3 1 5 234-275 6

13. Rapid 9 1 0 8 221-348 2

14. Ştiinţa Bacău 9 0 1 8 214-286 1

* - Echipele Rulmentul Braşov şi HCM Buzău sunt penalizate cu câte 1 punct