Victorie la pas pentru HCM

09:57:11 / 13 Martie 2014

Mahnit!

Am fost aseara la sala si m-am bucurat de meci dar m-a mahnit atitudinea constantenilor. Erau unii langa mine in sala care comentau ca ar merge si ei " dar nu merg cu galeria ca este naspa". Din ce am vazut eu la Sorin pe facebook vor fi 8 fete, 4 persoane de peste 60 de ani, un arbitru de fotbal si daca ii stiu chiar bine pe toti nu este niciunul din galeria propriu zisa. Ma oftic ca eu nu am bani sa merg ca eram cu siguranta cu ei. Sper ca ceea ce am auzit aseara sa fie doar motive ca sa nu plece sa sustina echipa sau sa se distreze si sa viziteze pentru ca altfel ar fi o problema mare. Am invatat sa judecam oamenii de la distanta fara sa stim adevarul. Uitati-va pe pagina lui Sorin de facebook cand va reveni in tara ca sa vedeti pozele si sa va ofticati. Eu nu dispun de bani neavand serviciu de peste un an dar m-am ofticat cand ei au fost plecati sa sustina nationala la Amsterdam, in Andorra sau la Atena. Uitati-va si abia dupa aceea comentati. Mai era o varianta si mai simpla: sa fi mers astazi la autocar si daca cedeati ca sunt asa cum spuneti nu plecati. De motive ne-am cam saturat! Un gand si pentu cei care pleaca: ajutati echipa sa scoata un rezultat bun! Multa bafta si voua si echipei!