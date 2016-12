Victorie la pas pentru RCJ Farul

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a obţinut, sâmbătă, în faţa propriilor suporteri, un nou succes în Superliga Naţională. În etapa a 3-a a sezonului, “marinarii” s-au impus, cu 36-15 (19-3), în disputa cu Universitatea Cluj, obţinând şi punctul bonus ofensiv pentru cel puţin patru eseuri marcate. Fără căpitanul Cristi Munteanu şi fundaşul-aripă Sergio de la Harpe, dar cu o dorinţă şi mai mare de a face uitat cât mai repede eşecul nemeritat din Ştefan cel Mare, constănţenii au început în forţă jocul, iar prima încercare în terenul de ţintă advers a venit după doar trei minute. Aripa Andrei Iliei a depăşit în viteză doi adversari razant cu linia de margine şi a înscris primul eseu al meciului, transformat de Jantjies: 7-0 pentru RCJ Farul. Oaspeţii au replicat printr-o lovitură de pedeapsă, în min. 8, scor 7-3, însă Gheară a reuşit peste doar un minut un nou eseu pentru Constanţa, transformarea fiind ratată de Jantjies: 12-3. A urmat o perioadă în care Farul a evoluat cu doi jucători mai puţin, după ce Apostol (pentru proteste repetate) şi Nicolae Ion au primit cartonaşe galbene. Superioritatea a fost însă doar numerică în favoarea oaspeţilor, pentru că echilibrul de forţe a rămas acelaşi, clujenii nereuşind să pună deloc în pericol butul constănţean până la pauză. Au făcut-o în schimb constănţenii, care au mai modificat din nou tabela, prin Cornei, care a înscris al treilea eseu după o acţiune colectivă la ultima fază a primului mitan. Mijlocaşul la grămadă Tudorel Bratu a transformat şi RCJ Farul conducea după primele 40 de minute cu 19-3. Scenariul s-a repetat şi în prima parte a părţii secunde, constănţenii mărindu-şi avansul la 31-3 - în min. 58, după două eseuri reuşite de centrul Darryl de la Harpe (după o cursă de peste 60 m în care şi-a depăşit în viteză doi adversari) şi Onal Agiacai, ultima încercare fiind transformată de Bratu. Mircea Paraschiv a schimbat din min. 60 toată linia 1, Puişoru i-a luat şi el locul lui Apostol (mult prea individualist), iar până la final s-au mai înscris trei eseuri, unul în contul Farului prin Raţiu, la prima reuşită în tricoul echipei de pe litoral şi două reuşite de oaspeţi, care au mai limitat proporţiile scorului.

„O victorie cum ne-am aşteptat, dar dacă în prima repriză am jucat foarte bine, pe parcurs ne-am pierdut şi trebuie să îmbunătăţim şi repriza secundă. Mai avem de muncă şi trebuie să evoluăm mult mai bine în partidele viitoare”, a declarat Constantin Gheară. Căpitanul Farului din acest meci, Onal Agiacai, era mulţumit că suporterii au plecat fericiţi de la stadion. „Ne bucurăm că am putut să le oferim o victorie suporterilor, mai ales că a fost şi cu punct bonus. Am început să legăm tot mai mult relaţiile de joc, dar mai este de muncă”, a spus Agiacai.

Pentru formaţia constănţeană au evoluat: Stein, A. Ilie, Gheară, D. De la Harpe, Apostol, Jantjies, Bratu, N. Ion, Van Neel, A. Ion, Raţiu, Agiacai, Leon, Cornei, Pastramă. Au mai intrat: Gorun, Sasu, Mototolea, Roderique, Puişoru, E. Ion şi Dumitrescu. În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat rezultatele: Steaua Bucureşti - RCM Timişoara 30-18, CSM Bucureşti - Dinamo Bucureşti 18-10. Clasament: 1. Steaua 13p, 2. RCJ FARUL 10p, 3. Baia Mare 6p, 4. CSM Bucureşti 4p (27-28), 5. RCM Timişoara 4p (30-40), 6. Dinamo 4p (40-64), 7. U. Cluj 0p.