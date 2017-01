Victorie la pas pentru RCJ Farul

După eşecul cu liderul, Steaua Bucureşti, Rugby Club Judeţean Farul a reînnodat şirul victoriilor ieri, la Braşov. Constănţenii s-au impus cu 34-3 în faţa echipei gazdă, CFR CSU Braşov, ocupanta ultimei poziţii în clasamentul Seriei a II-a, într-o partidă din etapa a IV-a a Diviziei Naţionale de rugby. În ciuda absenţelor cauzate de accidentări, suspendări, dar şi a convocărilor la lotul naţional de tineret, gruparea de pe litoral şi-a demonstrat superioritatea, reuşind să obţină şi punctul bonus ofensiv. Internaţionalul georgian Bidzina Shamkaradze a deschis scorul în min. 7, eseul său fiind transformat de Bezuşcu. Gazdele au replicat printr-o lovitură de pedeapsă executată de Dragoş Adrian, dar pînă la pauză RCJ Farul a mai punctat o dată, tot printr-un georgian, Iuri Natriashvili, care a primit şi un cartonaş galben după un duel mai încins cu un adversar. Din păcate, Bezuşcu nu a transformat, astfel că oaspeţii au intrat la cabine cu numai nouă puncte avantaj: 12-3. La reluare, elevii lui Leodor Costea s-au dezlănţuit, reuşind alte patru eseuri prin Shamkaradze, Chiriac, Adrian Petre şi Bejan, plus o transformare a lui Bezuşcu. Victorie clară pentru RCJ Farul, 34-3, care a egalat Steaua la puncte în clasament, însă a rămas pe locul secund în Seria a II-a din cauza esaverajului. “În prima parte nu am fost foarte mulţumit, pentru că nu am reuşit să ne impunem ritmul. După pauză a fost mult mai bine şi cred că ne aflăm în grafic, chiar dacă am întîlnit un adversar mai slab şi am jucat pe un teren greu”, a declarat directorul executiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Pentru RCJ Farul au evoluat: Tudosă, Natrishvili, Osman, Agiacai, Iorga, Tavarkiladze, Bejan, Chiriac, Shamkaradze, Bezuşcu, M. Dumitru, Puiu, Gheară, Ad. Petre, Munteanu. Au mai jucat: Khositashvili, Enache, Gherasim, Panţîru şi Buşcă. Partida a fost condusă de Valeriu Lazăr la centru, ajutat la margini de Robert Diaconescu şi Ştefan Răzvan.

Rezultatele etapei - Seria I: RC Bîrlad - Olimpia Bucureşti 9-16; Grivita Bucureşti - U. Baia Mare 3-46; Dinamo Bucureşti - U. Cluj (a fost amînat pentru 14 noiembrie); Seria a II-a: CFR CSU Braşov - RCJ Farul Constanţa 3-34; RCM Timişoara - CSM Bucovina Suceava 34-25; Steaua Bucureşti - Poli Agro Iaşi (amînat pentru 14 noiembrie).