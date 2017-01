Victorie la scor pentru Dinamo

Etapa a 13-a a Ligii 1, ultima a turului, a continuat sâmbătă seară cu partidele de la Mediaş şi Bucureşti. Gaz Metan şi CS Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, în timp ce Dinamo Bucureşti a trecut la pas de Pandurii Tg. Jiu.

Rezultatele din etapa a 13-a - vineri: Concordia Chiajna - ACS Poli Timişoara 0-2 (Drăghici 81, Albu 90+4-autogol), FC Viitorul - CFR Cluj 2-1 (G. Iancu 21-pen., A. Chiţu 45+2-pen. / Bud 84); sâmbătă: Gaz Metan Mediaş - CS Universitatea Craiova 2-2 (Llullaku 51, 59 / Romeo 33, A. Ivan 63), Dinamo Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu 4-0 (B. Lazar 5-autogol, V. Lazăr 37, 89, Palic 39).

Clasament: 1. FC Steaua 26p (golaveraj: 17-9), 2. CS U. Craiova 24p (19-14), 3. FC VIITORUL 23p (16-13), 4. Gaz Metan 20p (15-14), 5. Dinamo 19p (22-14), 6. Botoșani 19p (21-15), 7. Pandurii 19p (14-14), 8. CFR 17p (23-11), 9. Concordia 13p (6-15), 10. Voluntari 12p (17-19), 11. Iași 12p (11-13), 12. Astra 12p (11-18), 13. ASA 1p (10-23), 14. ACS Poli 0p (13-23). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

Celelalte meciuri ale rundei se vor disputa după următorul program - duminică, ora 18.00: CSM Poli Iaşi - FC Voluntari, ora 20.30: ASA Tg. Mureş - FC Steaua Bucureşti; luni, ora 20.30: FC Botoşani - Astra Giurgiu.

Toate întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look TV Plus.