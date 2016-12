Victorie la scor pentru FC Viitorul

Etapa a 22-a a Ligii 1 la fotbal a programat, ieri, ultimele două partide. Viitorul lui Gică Hagi a surclasat, cu scorul de 4-0, echipa Pandurii Tg. Jiu, iar Gaz Metan Mediaș a remizat, pe teren propriu, cu ultima clasată, CFR Cluj. Formațiile din primul eșalon nu au timp de odihnă, pentru că de azi, de la ora 20.30, începe etapa a 23-a, cu meciul dintre FC Botoșani și ASA Tg. Mureș.

Rezultatele etapei a 22-a - luni: ASA Tg. Mureș - FC Brașov 1-0 (Zicu 43); marți: U. Cluj - FC Botoșani 0-0, Dinamo București - Concordia Chiajna 0-3 (R. Alves 13, Elhmaed 53-autogol, M. Dina 85), Petrolul Ploiești - CS U. Craiova 1-2 (Astafei 49 / Nuno Rocha 6, Brandan 52-pen.); miercuri: Oţelul Galaţi - CSMS Iași 0-0, Astra Giurgiu - Rapid București 2-0 (De Amorim 22, Budescu 61), Ceahlăul Piatra Neamţ - Steaua București 0-1 (Rusescu 16); joi: FC Viitorul - Pandurii Tg. Jiu 4-0 (Mitrea 3-pen., Benzar 62, 82, Țîru 68), Gaz Metan Mediaș - CFR Cluj 0-0.

Clasament: 1. FC STEAUA SA 50p (golaveraj: 39-12), 2. ASA 43p (30-12), 3. Petrolul 40p (34-15), 4. Astra 38p (37-17), 5. CS U. Craiova 38p (27-23), 6. Dinamo 35p (35-32), 7. FC Botoșani 30p (24-28), 8. FC Viitorul 29p (30-28), 9. Concordia 26p (25-27), 10. Pandurii 25p (28-31), 11. CSMS Iași 25p (21-28), 12. FC Brașov 24p (23-32), 13. Gaz Metan 21p (20-28), 14. U. Cluj 20p (21-28), 15. Rapid 19p (10-27), 16. Ceahlăul 16p (16-40), 17. Oțelul 15p (9-30), 18. CFR 11p (28-17) - echipă penalizată cu 24 de puncte.

Programul partidelor din etapa a 23-a - vineri: FC Botoșani - ASA Tg. Mureș (ora 20.30; Look TV și Digi Sport 1); sâmbătă: CS U. Craiova - Astra Giurgiu (ora 15.30; Look TV și Digi Sport 1), Rapid București - Oțelul Galați (ora 18.00; Look TV și Digi Sport 1), FC Brașov - Dinamo București (ora 20.30; Look TV și Digi Sport 1); duminică: Pandurii Tg. Jiu - Gaz Metan Mediaș (ora 15.30; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1), CFR Cluj - Petrolul Ploiești (ora 18.00; Look TV și Digi Sport 1), Steaua București - FC Viitorul (ora 20.00; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1); luni: Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamţ (ora 18.00; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1), CSMS Iași - U Cluj (ora 20.30; Look TV și Digi Sport 1).