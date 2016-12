Victorie la scor pentru Săgeata

Obligată să câştige pentru a rămâne în lupta pentru evitarea retrogradării, Săgeata Năvodari a făcut spectacol în faţa Concordiei Chiajna, într-o partidă disputată sâmbătă, pe stadionul “Farul” din Constanţa, în etapa a 32-a a Ligii 1, şi a obţinut cea mai clară victorie din acest sezon, scor 4-0 (L. Munteanu 6, 24, Fl. Achim 52, Vezan 62). Năvodărenii au luat cu asalt poarta oaspeţilor încă din primele minute şi Fl. Popa a fost la un pas să deschidă scorul cu o lovitură de cap, însă portarul Rîmniceanu a respins de sub transversală. Cornerul rezultat a fost executat perfect de Vezan, Deletic a reluat în bară, iar L. Muntanu a trimis în plasă din careul mic. Chiajna a replicat cu un şut periculos expediat de Bucurică, dar năvodărenii şi-au mărit avantajul în min. 24, după o altă lovitură de colţ, executată de acelaşi Vezan. Mingea a fost prelungită de S. Pană, iar căpitanul L. Munteanu a realizat “dubla”, trimiţând cu capul în poarta goală. Gruparea de pe litoral a continuat atacurile şi, după două mari ocazii irosite de Achim şi Deletic, a înscris din nou, în min. 52, când Fl. Achim a finalizat cu un şut la colţul lung pasa perfectă primită de la Deletic. Internaţionalul sârb de tineret a mai inventat o pasă decisivă în min. 62, iar Vezan a scuturat pentru a patra oară plasa porţii apărate de Rîmniceanu. În ultima jumătate de oră, gazdele au îngheţat jocul, gândindu-se deja la meciul cu Dinamo Bucureşti, care le-ar putea aduce menţinerea în prima ligă.

CU GÂNDUL LA DINAMO Extrem de fericit la finalul partidei, antrenorul năvodărenilor a recunoscut că nu se aştepta la o victorie atât de clară. „Nu mă aşteptam la o asemenea diferenţă, mai ales că am întâlnit o echipă bună, care joacă foarte bine în deplasare. Chiar dacă am învins cu 4-0, nu ne-a fost uşor, însă ne-a ajutat faptul că am deschis scorul foarte repede. Ne pare rău că nu am marcat şi al cincilea gol, dar să nu-l mâniem pe Dumnezeu. Vreau să remarc încă o dată grupul de jucători şi îmi doresc să facem un joc bun şi să găsim dramul necesar de pragmatism pentru a câştiga în faţa lui Dinamo”, a spus Cătălin Anghel. De partea cealaltă, antrenorul Marius Şumudică şi-a criticat dur elevii. „M-am simţit umilit, iar la 4-0 eram preocupat să nu primim încă un gol, pentru a rămâne în avantaj în privinţa meciurilor directe cu Săgeata. Am avut o echipă debusolată, în vacanţă, iar dacă ar fi fost o zi de plajă, cred că mergeam pe plajă. Suntem pretendenţi la retrogradare şi mai avem nevoie de cel puţin trei puncte să ne salvăm. Sunt convins că se va retrograda şi cu 39 de puncte!”, a declarat tehnicianul oaspeţilor.

Au evoluat - Săgeata (antrenor Cătălin Anghel): Băican - Peteleu (83 Al. Tudose), Fl. Popa, L. Munteanu, Lopez - Johnson, S. Pană (69 Bărbulescu) - Fl. Achim, Vezan, Deletic - M. Roman II (65 Guerra); Concordia (antrenor Marius Şumudică): Rîmniceanu - Dima, Leca, M. Ioniţă (27 A. Zaharia), Bucurică - Onduku, Purece, Bambara, Serediuc - D. Florea (50 N. Roşu), Welington (70 Raiciu). Cartonaşe galbene: S. Pană, Peteleu / Bambara, Onduku. Au arbitrat: Ovidiu Haţegan (Arad) - Octavian Şovre (Oradea) şi Valentin Avram (Bucureşti).