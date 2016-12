Victorie lejeră pentru FC Farul

Obligată să câştige pentru a ieşi din zona fierbinte a clasamentului, FC Farul a făcut sâmbătă cel mai bun joc din acest sezon, impunându-se clar, cu 2-0, în disputa de pe teren propriu cu Steaua II Bucureşti, din etapa a 12-a a Ligii a II-a. Constănţenii au dominat partida din start, deschizând scorul încă din min. 2, când Bogdan Rusu a marcat primul său gol în tricoul alb-albastru, trimiţând din careul mic pe lângă Zapata, după o gafă uriaşă a lui Cioceanu. Gazdele au continuat ofensiva şi până la pauză şi-au mai creat câteva ocazii de a înscrie, cea mai mare aparţinându-i căpitanului Liviu Ştefan, titularizat pe postul de mijlocaş ofensiv, a cărui lovitură de cap a şters bara din dreapta lui Zapata. La două minute de la reluare, Vajou a spart şi el gheaţa, marcând pentru Farul cu o lovitură superbă de cap, după o lovitură liberă executată perfect de Ionuţ Lupu. Spectacolul oferit de elevii lui Ioan Sdrobiş şi Gică Butoiu a continuat cu “torpila” lui Rusu, care a zguduit transversala de la 18 m, dar scorul a rămas neschimbat până la final. Întărită cu trei jucători de la prima echipă, Zapata, Baciu şi Andrei Ionescu, Steaua II a oferit o replică palidă, iar singurele faze periculoase, create de V. Rusu, au fost rezolvate de portarul grupării de pe litoral, Al. Răuţă. „Este un succes foarte important pentru noi. Ne aşteptam la un meci mai greu, dar golul a căzut rapid în poarta Stelei şi le-a dat băieţilor mai multă încredere. Mă bucur că a mai trecut un meci pe teren propriu fără gol primit, dar mai ales că am marcat de două ori într-un singur joc, pentru prima oară în acest sezon. În plus, Bogdan Rusu a spart gheaţa şi a înscris şi el. Este un jucător foarte bun, care s-a acomodat mai greu”, a declarat secundul constănţenilor, Gică Butoiu. „Ne-am temut de fazele fixe ale Farului, pentru că este o echipă cu jucători de gabarit. Aşa am şi pierdut, chiar dacă am echilibrat jocul în repriza secundă”, a spus Adrian Bumbescu, secundul oaspeţilor.

Au evoluat - FC Farul (antrenori Ioan Sdrobiş şi Gică Butoiu): Al. Răuţă - Niţescu (59 Abuzătoaie), I. Barbu, Vajou, Paşcovici (79 Lucan) - Scărlătescu, L. Ştefan, Parfenie, I. Lupu - Ad. Cîmpeanu, B. Rusu (64 Hurdubei); Steaua II (antrenori Leo Strizu şi Adrian Bumbescu): Zapata - Cioceanu (49 T. Lică), Mustaţă, Baciu, Vătăjelu - Puşcaş (49 Lupeş), A. Ionescu, Al. Lazăr, M. Albu - Năstăsie (72 Prodea), V. Rusu.

Celelalte rezultate din Seria I - vineri: Ceahlăul Piatra Neamţ - Săgeata Năvodari 2-0; sâmbătă: FC Snagov - Delta Tulcea 0-1, FC Botoşani - Gloria Buzău 0-0, CS Otopeni - Dinamo II Bucureşti 4-0, Juventus Bucureşti - CF Brăila 1-1, Dunărea Galaţi - Astra Giurgiu 3-3; duminică: Viitorul Constanţa - Concordia Chiajna 2-2.

Clasament Seria I

1. Ceahlăul 12 9 3 0 32- 9 30 (+12)

2. Săgeata Năvodari 12 8 1 3 22- 9 25 (+7)

3. Concordia Chiajna 12 7 4 1 20-11 25 (+7)

4. FC Botoşani 12 5 4 3 21-14 19 (+1)

5. Viitorul Constanţa 12 4 5 3 20-21 17 (-1)

6. CS Otopeni 12 5 2 5 14-16 17 (-1)

7. Delta Tulcea 12 5 2 5 18-21 17 (+2)

8. Dunărea Galaţi 12 4 4 4 22-14 16 (-5)

9. FC Farul Constanţa 12 4 4 4 8- 9 16 (-2)

10. Gloria Buzău 12 4 3 5 11-13 15 (-3)

11. Astra II Giurgiu 12 4 3 5 18-21 15 (-3)

12. FC Snagov 12 5 0 7 14-25 15 (-3)

13. Steaua II Bucureşti 12 4 1 7 13-19 13 (-2)

14. Juventus Bucureşti 12 3 3 6 14-19 12 (-9)

15. Dinamo II Bucureşti 12 3 1 8 11-26 10 (-8)

16. CF Brăila 12 0 4 8 9-20 7 (-14)